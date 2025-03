Portugal disputa terceiro lugar do Rugby Europe Championship com a Roménia

A seleção portuguesa de râguebi vai disputar o terceiro lugar do Rugby Europe Championship 2025 (REC25) com a Roménia, que hoje foi derrotada pela Geórgia (43-5) na segunda meia-final, em Tiblissi.

No sábado, os 'lobos' perderam com a Espanha por 42-31, em Lisboa, falhando, pelo terceiro ano consecutivo, a final do Europeu.

Portugal vai receber os romenos, em 16 de março, em hora e local a determinar.

A final entre georgianos e espanhóis será realizada na Geórgia, em 15 ou 16 de março.