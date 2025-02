Martim Meneses disputa Champions of the Future Academy 2025

Martim Meneses, um dos mais promissores talentos do automobilismo nacional e o piloto mais bem-sucedido de sempre no karting nacional, anuncia hoje que irá disputar o Champions of the Future Academy 2025, uma das mais prestigiadas competições internacionais de karting, que visa a evolução dos mais promissores pilotos da modalidade. Esta decisão surge como a melhor opção de futuro, de acordo com os apoios que conseguiu garantir para esta época.

A Champions of the Future Academy 2025 (Academia Campeões do Futuro) é reconhecida como uma plataforma de excelência para jovens pilotos, preparando-os para as competições internacionais mais exigentes. Realizada em seis etapas, com duas corridas por fim de semana, que totaliza 12 corridas ao longo de 2025, a série passará por circuitos emblemáticos na Europa e no Médio Oriente, proporcionando um ambiente altamente competitivo e profissional, bem como a possibilidade de Martim Meneses poder ganhar experiência com um novo tipo de motores e diferentes pneus, semelhantes aos utilizados nas competições ao mais alto nível.

Preparado para o novo desafio já amanhã em Portimão

Prestes a completar 15 anos a 5 de Abril, Martim Meneses está determinado para enfrentar este novo desafio que se inicia já amanhã. "O Champions of the Future Academy oferece uma excelente oportunidade de crescimento e de exposição internacional. Estou determinado a dar o meu melhor e a continuar a evoluir como piloto", afirmou.

O arranque para o Champions of the Future Academy é já este fim de semana em Portimão, no Kartódromo Internacional do Algarve, pista já bem conhecida do pentacampeão nacional, onde o piloto já se encontra desde esta manhã e onde vai tentar usar todo o conhecimento que já tem desta pista onde já venceu por várias vezes, referindo que está “focado num bom resultado, para começar da melhor forma este novo desafio e como já conheço bem a pista, vou tentar usar esse conhecimento da melhor forma a meu favor”.

Martim Meneses fez questão de “agradecer a todas as empresas da Madeira que têm sido fundamentais para eu ter chegado até aqui, desde as que me apoiaram no passado, até às que me têm apoiado até o dia de hoje, entre elas a RIM Construções, Grupo Remax Elite, Emotion Rally Spirit, Alberto Oculista, Grupo Rodrigues, Tecnilinha, CEX - We Buy, entre muitos outros, pois todas têm sido importantíssimas e o meu especial obrigado à Associação de Karting da Madeira e à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, por continuar a acreditar em mim e por ser um dos mais importantes apoios para conseguir ir mais longe na minha carreira, representando o FPAK Júnior Team, a minha região e o meu país”.

Uma Estratégia para o Futuro

Apesar dos desafios financeiros, Martim mantém o foco no seu grande objetivo: chegar à Fórmula 1. A participação na Champions of the Future Academy é vista como um passo estratégico para ganhar experiência e visibilidade internacional, conforme foi aconselhado por algumas pessoas que têm tentado emprestar a sua experiência para aconselhar e ajudar a evolução de Martim Meneses, mantendo-se competitivo entre os melhores jovens pilotos do mundo. Depois de um teste positivo no passado mês de Janeiro na pista de Sarno, em Itália com a equipa DPK, esta foi a opção mais natural e ao mesmo tempo estratégica.

A terminar, Martim Meneses deixou um apelo às marcas e patrocinadores que queiram apoiar o seu percurso: "Continuo à procura de parceiros que acreditem no meu potencial e queiram fazer parte desta jornada. Cada apoio faz a diferença no meu caminho para o sucesso. Seria importante garantir, a entrada de outras parcerias entre marcas nacionais e internacionais, para garantir a continuidade da caminhada de sucesso, que temos conseguido, com muito esforço, empenho e dedicação, fazer até aqui.”

Sobre Martim Meneses

Com apenas 14 anos, Martim Meneses é um dos nomes mais promissores do karting português. Natural da Madeira, destacou-se em várias competições nacionais e internacionais, revelando sempre um talento ímpar e uma determinação inabalável. O seu sonho é chegar à Fórmula 1, e cada corrida é mais um passo na concretização desse objetivo.

Calendário de Provas

1.ª ronda - 27 de Fevereiro a 2 de Março - Kartódromo Internacional do Algarve (Portugal)

2.ª ronda - 10 a 13 de Abril - Kartódromo de Valência (Espanha)

3.ª ronda - 3 a 6 de Julho - Pista Azurra (Itália)

4.ª ronda - 18 a 21 de Setembro - Panonia Ring (Hungria)

5.ª ronda - 23 a 26 de Novembro - Lusail International Circuit (Catar)

6.ª ronda - 30 de Novembro a 3 de Dezembro - Al Forsan International Karting Circuit (Emirados Árabes Unidos)