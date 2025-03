Marítimo com três mudanças na equipa

O treinador do Marítimo, Ivo Vieira, fez três mudanças na equipa para o jogo com o FC Porto B, agendado para as 14 horas, no Estádio Luís Filipe Menezes, em Gaia.

Destaque para a troca na zona central da defesa, com saídas de Romain Correia (está no banco) e Rodrigo Borges ( fora dos convocados) para as entradas de Noah Madsen e Júnior Almeida. Registo ainda para a entrada de Michel para a saída de Nsingi.

Eis a equipa do Marítimo: Gonçalo Tabuaço; Tomás Domingos, Noah Madsen, Júnior Almeida e Afonso Freitas; Danilovic, Michel, Carlos Daniel e Fábio Blanco; Patrick e Alexandre Guedes.