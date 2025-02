Três de anos de Guerra, mudança na Alemanha e queda nas Aves na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 24 de Fevereiro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Novos estatutos do Benfica violam a lei. Elaborados em Assembleia Geral"

- "AVS 2 Sporting 2. Leão perdulário dá boleia a águias"

- "FC Porto-V. Guimarães. Anselmi desvaloriza 'caso Samu'"

- "Lino Loureiro é o 17.º português vítima do terror islâmico"

- "Problema alastra pelo país. Falta de médicos afeta cuidados paliativos"

- "Vaticano. Papa sofre crise renal em plena pneumonia"

- "Motos mais fatais. Estrada já fez 48 mortos este ano"

- "Presidenciais. António José Seguro com sala cheia a pedir-lhe que avance"

- "Feira. Empresária morre em viagem a São Tomé"

- "Mudança. Merz é o novo chanceler da Alemanha"

No Público:

- "3 anos de guerra. A paz pode chegar à Ucrânia, mas que preço?"

- "Zelensky oferece-se para renunciar em troca da adesão à NATO"

- "A nova aliança Trump-Putin assusta a Europa"

- "A guerra em mapas e números"

- "Eleições 2025. Alemanha vira à direita. Merz prepara-se para liderar uma Alemanha onde a extrema-direita nunca foi tão forte"

No Jornal de Notícias:

- "Só os salários mais baixos ganham poder de compra"

- "Alemanha. Extrema-direita à espreita no regresso dos conservadores ao poder"

- "'Entendo a frustração com as obras mas críticas de Moreira são injustificadas'. Entrevista a Tiago Braga, presidente da Metro do Porto"

- "AVS 2-2 Sporting. Pesadelo de Diomande dá às águias liderança partilhada na Liga. Central dos leões fez penálti e foi expulso pouco depois"

- "FC Porto. Dragão vai encher em 'jogo difícil' com o Vitória"

- "Tráfico. Grávida raptada no Porto encontrada na Geórgia sem bebé. Menor romena levada por rede internacional"

- "Carnaval. Autarquias reforçam orçamento para atrair público"

- "Ermesinde. Vizinhos choram herói morto por terrorista em França"

- "Arte russa. Cancelamento perde fulgor após três anos de guerra"

No Diário de Notícias:

- "'Vice' de Moreira pondera candidatar-se ao Porto e ser fiel da balança entre PSD e PS"

- "Merz quer um 'governo viável' na Alemanha o mais rápido possível. AfD faz história e oferece ajuda à CDU"

- "Ucrânia. Onze anos de guerra, três de luta contra o invasor e uma dúzia de dias a lidar com um aliado hostil"

- "Investimento. Aprovação de vistos 'gold' parada na AIMA desde 2022"

- "Congresso. Catarina Marinho eleita primeira mulher presidente da Juventude Popular"

- "Estado de saúde. Papa Francisco desenvolveu insuficiência renal ligeira"

- "Livros da semana. Poesia, ficção, e guerra nas Correntes d'Escritas"

- "Lisboa. Cinema São Jorge celebra 'bodas de diamante'"

- "Desporto. Modalidades coletivas captam atletas e espaço mediático à boleia das seleções"

No Negócios:

- "Conversa Capital. João Vieira Lopes. 'Se fosse hoje não assinava' o acordo de rendimentos. Líder da Confederação do Comércio fala em promessas por cumprir e dá lei laboral como exemplo do 'ritmo paquidérmico'"

- "Inquilinos em união de facto menos protegidos nos despejos"

- "Três anos de guerra. Meta da NATO força país a um dos maiores esforços"

- "Zelensky obrigado a ceder terras raras"

- "Investidor privado. As opções de contas para poupar com o banco do condomínio"

- "Alemanha. Conservadores da CDU vencem e aceleram para coligação"

- "Franceses da Cegid admitem fazer mais compras em Portugal"

- "Dos certificados ao BCE: os cinco desafios do novo líder do IGCP"

No Jornal Económico:

- "Especial eleições na Alemanha. CDU vence e quer coligação já"

- "Equilíbrio orçamental 'quase impossível' é só um dos desafios. [Presidente do Instituto Ifo]"

- "Grande Conferência no Porto leva sustentabilidade à mesa"

- "Mira Amaral, pai da Autoeuropa, e o que vai ser da Alemanha a partir de hoje"

- "Coligações, cenários e todas as contas de mercearia política"

- "Indústria automóvel em crise afunda PIB"

- "Novo chanceler enfrenta pior crise da habitação dos últimos 15 anos"

- "As 8 razões que estão na base das dificuldades do motor industrial"

- "Imigração e defesa dominam a preocupação dos germânicos"

- "A incerteza dos mercados e do travão da dívida"

No Record:

- "AVS SAD 2-2 Sporting. Tiros nos pés. Leão desperdiça vantagem de dois golos e é apanhado pelo Benfica"

- "Benfica. O segredo Belotti. Lage quer contratá-lo para manter o modelo de jogo"

- "FC Porto-V. Guimarães. Anselmi pede tempo. Treinador promete melhorias"

- "Futsal: Quinta dos Lombos 0-9 Sporting. Taça da Liga para Alvalade"

- "Ciclismo. Almeida em 2.º na Volta ao Algarve"

- "Hóquei em Patins. Sporting 2-2 Benfica. Águias continuam líderes"

No O Jogo:

- "Aves SAD 2-2 Sporting. Aves de rapina. Adeus leonino à liderança isolada ao ceder empate tardio"

- "Diomande foi expulso aos 78' e equipa da casa igualou aos 90'+6'. Tribunal unânime. Central escapou a vermelho direto na grande penalidade que deu 1-2"

- "Rui Borges. 'Vou estar atento ao critério, tem de haver penáltis em todos os jogos'"

- "Câmara em torre de iluminação validou golo. Videoárbitro reverteu decisão tomada em campo"

- "Arbitragem polémica levou rivais a reagir. [Benfica] 'Preocupação com crescente pressão de presidente e treinador'. [FC Porto] 'A tecnologia VAR é uma falácia em muitos estádios'"

- "FC Porto-V. Guimarães. Martín Anselmi: 'Não houve um jogo em que o FC Porto não tenha sido competitivo'"

- "Benfica. Bruno Lage tem Taça no ponto de mira. Técnico procura conquistar único troféu português que lhe falta"

- "Famalicão 2-0 Moreirense"

- "E. Amadora 0-0 Santa Clara"

- "Arouca 2-2 Farense"

E no A Bola:

- "Aves SAD 2-2 Sporting. Líder suicida. Primeira parte de campeão, segunda de equívocos"

- "A vencer 2-0 ao intervalo, leão recuou e abriu caminho ao empate.

- "Diomande cometeu penálti e foi expulso em poucos minutos, em dois lances VAR que prometem polémica. Benfica agarra Sporting no topo da tabela"

- "'VAR está muito atento aos jogos do Sporting'. Rui Borges"

- "Benfica e FC Porto reagiram à arbitragem de Fábio Veríssimo na Vila da Aves"

- "FC Porto-V. Guimarães. 'Questão com Samu resolveu-se em família'. Martín Anselmi. Treinador garante que 'o FC Porto tem claro o caminho'"

- "Benfica. Reforços pegam de estaca. Belotti, Bruma e Dahl com boas respostas"

- "E. Amadora 0-0 Santa Clara"

- "Arouca 2-2 Farense"

- "Famalicão 2-0 Moreirense"

- "Futsal. Sporting conquista Taça da Liga"

- "Hóquei em patins. Benfica segura liderança com empate no João Rocha"