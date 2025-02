"Não podemos fugir ao que está acontecendo no Marítimo"

No meio de uma das maiores crises desportivas na história da colectividade e num momento de grande instabilidade directiva, a segunda nos últimos três anos, o Marítimo joga, no domingo, no Olival diante do FC Porto B, um dos adversários directos na luta pela manutenção na Liga 2.

O pedido de um grupo de associados para destituir os orgãos sociais do Marítimo não passou ao lado do grupo de trabalho. "Obviamente que o momento que o clube vive não passa ao lado da estrutura do futebol profissional, mas o nosso foco está na preparação e na abordagem ao jogo com o FC Porto B. Foi neste trabalho que nos focamos, foi para enfrentar este jogo que nos preparamos ao longo da semana, mas não podemos fugir ao que está acontecendo no clube, porque é notícia e, neste âmbito, não vale a pena tapar o sol com a peneira", sublinha Ivo Vieira, na abordagem ao embate frente ao FC Porto B.

Contudo, Ivo Vieira avança com o facto de nada poder fazer relativamente aos acontecimentos mais recentes na vida do Marítimo. "Nem a vamos sequer comentar, porque isso não nos vai trazer pontos, nem nos vai ajudar no desempenho dos atletas. O que nos pode ajudar é o treino, é a competência e a luta por aquilo que é o nosso objectivo, que é ganhar o jogo, e foi nesse intuito que preparamos a semana", reforça.

Sobre a importância do próximo jogo, o técnico madeirense que "todos os jogos são importantes na disputa pelos pontos, mas este é mesmo fundamental pela situação que nos encontramos na classificação da Liga ", pelo que exige "um comportamento e uma organização muito fortes".

"Temos que fazer muito mais do que fizemos até agora, somando os pontos necessários que nos permita sair desta zona da classificação", sustenta.

O Marítimo defronta, no próximo domingo, o FC Porto B, no Olival, pelas 14 horas, em jogo com transmissão pelo Porto Canal.