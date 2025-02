A mudança já chegou e veio para ficar!

Recentemente, o ainda presidente do Governo Regional voltou a dar declarações que ignoram por completo a vontade de mudança dos madeirenses e porto-santenses. “Por que mudar para pior? Só as pessoas que não têm nada na cabeça”, dizia Miguel Albuquerque. Isto, depois do secretário da Saúde ter, em tom desrespeitoso, dito que “anormais, incompetentes e canalhas não têm lugar nesta terra” e de o PSD ter afirmado que a pobreza é “miséria de cabeça”.

Trata-se de declarações graves e ofensivas para uma maioria de madeirenses e porto-santenses que não desejam a continuação da atual governação regional. Para os madeirenses e porto-santenses que já promoveram mudanças nas suas localidades, como Funchal, Machico, Ponta de Sol e Porto Moniz. E para os muitos madeirenses e porto-santenses que vivem hoje em situação de verdadeira pobreza.

Novamente, Miguel Albuquerque vem mostrar a arrogância e prepotência que o caracterizam. Ninguém é insubstituível, e a história política da Região já mostrou que a mudança é saudável e desejável.

Relembro 2013, quando Miguel Albuquerque saiu da Câmara do Funchal e esta passou a ser liderada por Paulo Cafôfo. O PSD deixou uma dívida avultada no Município e durante os anos seguintes o Funchal ficou limitado no seu financiamento. Só a boa gestão de Paulo Cafôfo e a vontade de fazer diferente libertaram o Funchal dessa dificuldade financeira e trouxeram mudanças positivas para o concelho, como o apoio aos medicamentos, o apoio ao material escolar, as bolsas de estudo universitárias e o apoio à habitação.

Com a governação PS, o Funchal recebeu vários prémios de cidade amiga das famílias, de “Cidade Acessível”, de “Município do Ano”, cidade “Melhor destino Insular do Mundo”, de boas práticas na área da sustentabilidade económica social e ambiental, entre muitos outros.

E a prova de que o trabalho realizado pelo PS no Funchal resolve os problemas com os quais os funchalenses se confrontam no seu dia a dia, é que o PSD manteve todas as medidas que o PS implementou. Não só manteve, como se regozija com essas mesmas medidas, cumprimentando com chapéu alheio.

Também nos outros municípios onde houve mudança e o PS lidera, os resultados estão à vista. O Município de Machico foi galardoado recentemente como “Autarquia do Ano”, “Município Amigo do Desporto” e “Autarquia Solidária”. Os Município da Ponta de Sol e Porto Moniz desenvolveram-se e são hoje dois destinos muito procurados por quem nos visita e com forte apoio de proximidade à população.

Não tenhamos dúvidas, a mudança já chegou à nossa Região, e chegou para melhor. As pessoas já escolheram essa mudança nas suas localidades, com reflexo na atual composição do Parlamento Regional. E pela primeira vez um orçamento regional foi chumbado. Pela primeira vez uma maioria aprovou uma moção de censura a este Governo.

Os cidadãos vivem e querem esta mudança. O PSD é um partido esgotado e sem capacidade para resolver os problemas das pessoas.

Enfim, que permaneça o bom-senso e razoabilidade na nossa Região. Que os madeirenses não percam o seu bem maior, que é a liberdade de expressão e a participação cívica. Mas, infelizmente, estas declarações do ainda Presidente, assim como as opressões constantes, indicam o contrário.

Dia 23 de março, é momento de trazer uma mudança maior. Uma mudança na Região, com gente que faz, com compromisso. E essa mudança passa obrigatoriamente pelo Partido Socialista. Coragem Madeira!!