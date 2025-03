PS-Madeira denuncia corte severo nos apoios aos agricultores

O PS-Madeira denunciou este domingo uma redução significativa nos apoios que os agricultores madeirenses receberão este ano ao abrigo do 'Pedido Único', conhecido como 'parcelar', que cairá de 400 para 100 euros anuais.

Durante uma visita ao mercado agrícola do Santo da Serra, Paulo Cafôfo, presidente e cabeça-de-lista do PS às eleições legislativas regionais do próximo dia 23, criticou duramente o Governo Regional por "desprezar os agricultores" e tratar a pequena agricultura como o "parente pobre".

"Os agricultores não podem continuar nesta miséria e nesta pobreza, nem a levar cortes, como tem acontecido nos últimos anos, particularmente agora", afirmou Paulo Cafôfo, denunciando que o apoio do 'parcelar', que abrange cerca de 13 mil agricultores, irá sofrer uma redução, passando de 400 para 100 euros anuais. "Isto é uma machadada na agricultura regional e uma desconsideração por quem trabalha tanto a terra", criticou.

O líder socialista explicou que este dinheiro é proveniente da União Europeia e questionou o destino das verbas, já que o montante total não diminuiu. "Se passa de 400 euros para 100 euros e se o 'bolo' da União Europeia não diminuiu, o que é que é feito deste dinheiro? Para onde vai este dinheiro?", perguntou, vincando que "não vai para o bolso dos agricultores".

O candidato do PS alertou ainda para o declínio da agricultura regional, referindo que nos últimos quatro anos houve uma redução de cerca de 1.200 explorações agrícolas na região.

"Temos de ter mais consideração por estes homens e mulheres. Estamos a falar de pessoas que sustentam esta terra, gente que faz muito pela Madeira com alma e coração, que nos alimenta, e nós não nos podemos esquecer de quem nos alimenta", observou Cafôfo.

O presidente do PS-M garantiu que o partido tem propostas para valorizar o sector, prometendo aumentar e redefinir os apoios à pequena agricultura. "É necessário alocar o dinheiro onde é mais necessário, onde os agricultores mais precisam, porque esta é uma forma de inverter a situação de declínio da agricultura regional", vincou.

"Temos de olhar para esses custos de produção, porque é aí que os agricultores, efetivamente, precisam desta ajuda e deste incentivo. É isso que, como Governo Regional, iremos fazer", asseverou.