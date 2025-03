CDU diz que as suas propostas "cavam fundo na injustiça"

A CDU realizou iniciativas da campanha eleitoral nas zonas altas do concelho do Funchal, onde estiveram Paulo Raimundo e diversos candidatos às próximas Eleições Legislativas Regionais.

Na ocasião, Paulo Raimundo afirmou que "está na hora de transformar em votos o reconhecimento de que a CDU faz falta na Assembleia Regional".

No Largo das Courelas, nas zonas altas de Santo António, Paulo Raimundo, secretário Geral do PCP, na sua declaração à comunicação social, afirmou que "é preciso que o reconhecimento e o respeito, e que cada luta se transformem em apoio e voto na CDU".

Ao se referir à ligação da CDU às justas reivindicações do povo das zonas altas, Edgar Silva, cabeça-de-lista desta candidatura, disse: "Aqui, na CDU, estão os que conhecem a realidade da Região, aqueles que conhecem as pessoas e as suas dificuldades. Aqui, na CDU, estão os que conhecem os lugares onde há povo que nem o GPS localiza, os que combatem os problemas e que apresentam soluções".

Edgar Silva acrescentou ainda que as propostas do partido "enfrentam os interesses, cavam fundo na injustiça".

"Tudo isto faz com que quem luta pela justiça social só possa votar na CDU. O voto que vale a pena, o voto útil, o voto que faz falta é o voto na CDU o voto que enfrenta os interesses dos que acham que são donos disto tudo", disse o candidato pela CDU às Regionais de domingo.

Já Paulo Raimundo, dirigindo-se ao povo das zonas altas, afirmou: "Enquanto houver a voz da CDU, por maiores que sejam as dificuldades, estas populações nunca serão esquecidas".