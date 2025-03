"Injustiçados desta terra" precisam da CDU

No arranque da sua campanha eleitoral para as Regionais de 23 de Março, uma comitiva liderada por Edgar Silva deslocou-se ao Garachico, para afirmar que "os injustiçados desta terra precisam de ter deputados da CDU". A escolha do local para início de campanha prende-se com a percepção de que "nestes lugares o povo sabe, porque experimenta, como é importante a CDU como a força e a voz da luta pelos direitos".

Edgar Silva afirmou que "a CDU está na linha da frente" em muitas lutas do povo", que precisas de ter voz no parlamento. "A batalha pela justiça social não pode esmorecer nesta terra", considerou o cabeça-de-lista, acrescentando que "os ricos já têm quem os defenda no Parlamento. Os ricos já têm muitos advogados para a defesa dos seus interesses. Em contraposição, é da eleição de deputados da CDU que o povo mais precisa, da voz na luta pelos direito".

Para a CDU, "existem lugares que só terão voz se existirem deputados da CDU no Parlamento", pois aponta que existem problemas que só serão levados em consideração através da voz desta coligação. "Tanta gente desta terra só terá voz se tiver deputados da CDU. Por isso, o povo precisa de deputados da CDU eleitos no Parlamento. Os injustiçados desta terra precisam de ter deputados da CDU", disse.

Edgar Silva também adiantou que "os movimentos sociais nesta Região são o motor da transformação da sociedade, da resolução dos problemas e da afirmação de uma vida melhor para o povo".