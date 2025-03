Depressão Laurence mais afastada dos Açores do que previsto

A evolução da situação meteorológica indica que o centro da depressão Laurence passará mais afastado das ilhas dos Açores do que previsto inicialmente, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

A depressão, com um sistema frontal associado, encontrava-se às 09:00 (10:00 de Lisboa) a "aproximadamente 300 quilómetros a oeste da ilha das Flores".

"A evolução da situação meteorológica indica que o centro da depressão Laurence passará mais afastado da região comparativamente com o comunicado anterior", refere o IPMA em comunicado.

Pelas 15:00, a depressão localizar-se-á a cerca de 360 quilómetros a norte da ilha Graciosa, prevendo-se que os efeitos da depressão se sintam de forma menos intensa do que previsto, com as rajadas de noroeste a "ultrapassar ligeiramente" os 100 quilómetros hora no grupo Ocidental.

As rajadas vão atingir os 110 quilómetros por hora no grupo Central e até aos 100 quilómetros no grupo Oriental, de acordo com o IPMA.

As ondas, de noroeste, poderão atingir os oito metros de altura nos grupos Central e Oriental, com altura máxima até aos 15 metros, e os sete metros no grupo Ocidental, com altura máxima até aos 13 metros.

A depressão Laurence deverá também provocar precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada nos grupos Central e Oriental.

Entretanto, o IPMA emitiu avisos laranja para vento e agitação marítima nas ilhas Flores e Corvo (grupo Ocidental) entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de domingo.

Vigora também um aviso laranja nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) entre as 09:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira, devido à agitação marítima.

No grupo central, constituído pelas ilhas Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira, vigoram avisos amarelos para vento e agitação marítima entre as 03 e as 18:00 de domingo.