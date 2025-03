Tempestade provoca incêndios e acidentes que mataram três pessoas nos EUA

Uma tempestade que atravessou o centro dos Estados Unidos causou acidentes fatais que mataram pelo menos três pessoas e provocou dezenas de incêndios florestais, levando a ordens de evacuação em algumas comunidades.

Pelo menos nove tornados atingiram o estado Missouri, e alertas para a possibilidade de mais tornados foram hoje emitidos para o estado do Mississippi.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA alertou para condições meteorológicas extremas numa vasta área do país, que alberga mais de 100 milhões de pessoas.

Ventos fortes, com rajadas de até 130 quilómetros por hora, foram previstos desde a fronteira canadiana até ao Texas.

Três pessoas morreram na sexta-feira em acidentes de viação causados por uma tempestade de poeira no Texas, de acordo com Cindy Barkley, do departamento de segurança pública do estado.

"Tem sido um pesadelo aqui", disse Barkley, acrescentando que foi difícil avaliar muitos dos acidentes devido à visibilidade quase nula.

Quase 150 incêndios foram relatados em Oklahoma, disse chefe de gestão de incêndios do Serviço Florestal de Oklahoma Forestry Services, Andy James, à televisão local KOCO-TV.

A polícia estadual disse na rede social X que os ventos derrubaram vários veículos de mercadorias.

Os meteorologistas disseram que a ameaça de tempestade severa vai continuar durante o fim de semana, com uma grande probabilidade de tornados e ventos fortes hoje no Mississippi e no Alabama. Chuvas fortes podem causar inundações repentinas em algumas partes da costa leste no domingo.

Os especialistas dizem que não é raro ver este tipo de fenómenos extremos climáticos em março.

"O que é único neste é o seu grande tamanho e intensidade", disse Bill Bunting, do Centro de Previsão de Tempestades do serviço meteorológico em Norman, Oklahoma. "E o que isto está a fazer é produzir impactos realmente substanciais numa área muito grande", acrescentou.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos informou ter registado nove tornados noturnos, incluindo um considerado como "devastador", na cidade de Bakersfield, no sul do Missouri.

"Esta é uma situação de risco de vida. Procure abrigo agora!" alertou a agência, na rede social X.

O Centro de Previsão de Tempestades disse que esta tempestade pode gerar tornados e granizos do tamanho de bolas de ténis, mas que a maior ameaça viria de ventos próximos ou superiores à força de um furacão, com rajadas de 160 quilómetros por hora.

Foi emitido um aviso de tornado para o centro e leste do Missouri, incluindo St. Louis, bem como partes do Illinois e do Arkansas. Outras áreas em risco incluem partes do Iowa, Kentucky, Tennessee e Mississippi.

Cerca de 47 milhões de pessoas enfrentam uma ameaça de tempestade severa, desde Madison, Wisconsin, a Birmingham, Alabama.