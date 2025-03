Praticante de windsurf "aflito" no Paul do Mar

Um praticante de windsurf terá ficado "aflito", esta tarde, no mar do Paul do Mar, na Calheta.

Segundo testemunhas no local, este terá tentado por diversas vezes sair do mar, mas a forte ondulação complicou a situação. "[Está] muita ondulação e muito vento", referiu ao DIÁRIO uma pessoa que estava no local na altura, acrescentando que estava "há muito tempo a tentar sair".

Ainda assim, o homem terá conseguido nadar até à costa.

Importa referir que a costa sul da ilha da Madeira encontra-se sob aviso amarelo para agitação marítima até às 00h00 desta terça-feira, 18 e Março.