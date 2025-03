PR garante na Eslovénia estabilidade em Portugal "independentemente" do Governo

O Presidente da República assegurou hoje, na Eslovénia, que a realização de novas eleições legislativas antecipadas não implicará qualquer mudança de posição sensível na política seguida por Portugal no plano externo nem a nível económico.

Numa conferência de imprensa conjunta com a sua homóloga eslovena, Natasa Pirc Musar, no âmbito da visita oficial que realiza à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa, ao ser questionado pela imprensa local sobre a crise política em Portugal, realçou "a previsibilidade da política externa" e económica portuguesa, "qualquer que seja o caminho escolhido pelos portugueses".

Reafirmando que "faz parte das democracias haver momentos em que o povo é chamado a votar", como voltará a suceder a 18 de maio em Portugal, face à queda do atual Governo na sequência do chumbo de uma moção de confiança, Marcelo disse que "a pergunta é: haverá alguma mudança de posição sensível na política seguida no plano externo por Portugal ou haverá algum tipo de consequência económica e social decorrente dessa expressão de democracia?"

"Eu diria não", respondeu, argumentando que "a política externa, como os grandes princípios constitucionais da política interna, são os mesmos independentemente do Presidente, do primeiro-ministro e do Governo ou da composição do parlamento".

"Portugal é muito estável nesse particular e isso cria uma grande confiança. Isso terá explicado certamente que já foi membro do Conselho de Segurança não permanente [da ONU] e se vai candidatar novamente a ser, e tem liderado várias organizações internacionais", prosseguiu, lembrando que "o próprio secretário-geral das Nações Unidas é português", António Guterres.

Insistindo que "a previsibilidade da política externa portuguesa é uma característica da democracia em Portugal", Marcelo sustentou que também não há motivos para inquietações "no plano económico".

"Neste momento, Portugal apresenta um dos maiores crescimentos dentro da UE, um dos mais significativos superavits nas contas do Estado, uma contenção do desemprego, uma redução da dívida publica externa", além de uma avaliação das agências internacionais de rating "como há muitos anos não tinha".

"Esses são dados que são garantidos, qualquer que seja o caminho escolhido pelos portugueses", enfatizou, acrescentando que tal é, "porventura, resultado da longa história portuguesa e de uma democracia que consegue enfrentar e resolver os problemas sem questionar a confiança internacional nem interna".

A convite da sua homóloga eslovena, Natasa Pirc Musar, Marcelo Rebelo de Sousa iniciou hoje uma visita de Estado à Eslovénia, a segunda do atual mandato, depois daquela realizada em 2021, ano em que os dois países assumiram a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia.

A visita tem lugar menos de uma semana depois de o Presidente da República ter anunciado a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, e que o levou a cancelar uma visita à Estónia prevista para a semana passada.

Depois de, na segunda-feira ao final da tarde, à chegada à Ljubljana, ter participado numa receção à comunidade portuguesa neste país, uma das ex-repúblicas da antiga Jugoslávia, o chefe de Estado português foi recebido hoje de manhã com honras militares na Praça do Congresso da capital eslovena e colocou uma coroa de flores no Memorial às Vítimas de Todas as Guerras, após o que se reuniu com Musar no Palácio Presidencial.

Depois da assinatura de um memorando de entendimento bilateral na área do turismo, Marcelo teve um almoço de trabalho oferecido pelo primeiro-ministro da Eslovénia, Robert Golob, e ainda se encontra com o vice-presidente da Assembleia Nacional, Danijel Krivec, realiza uma visita ao 'hub' de biotecnologia do Instituto Nacional de Biologia, participa no Fórum Económico Portugal-Eslovénia, e termina o dia com um jantar oferecido pela sua homóloga eslovena.

No segundo dia desta visita oficial, na quarta-feira, Marcelo deslocar-se-á à localidade costeira de Piran, onde participará, juntamente com a Presidente eslovena, numa conversa com alunos universitários da Universidade Euro-Mediterrânica (EMUNI), e terá um almoço de despedida com Musar depois de um passeio pelo centro histórico, após o que regressará a Portugal.