Foi com um apelo à concentração de votos no PS que Paulo Cafôfo levou mais um dia de campanha para as Regionais do próximo domingo. Esta manhã, no Funchal, o cabeça-de-lista socialista afirmou que "só o voto no PS garante um governo sólido e evita novas eleições antecipadas".

O candidato assumiu que são cada vez mais as pessoas que tem vindo a encontrar que lhe transmitem que "antes votavam PSD, mas que agora irão votar no PS", por já não acreditarem e estarem descontentes com Miguel Albuquerque, tendo em conta "os processos judiciais por suspeitas de corrupção e por entenderem que está na hora de a Madeira deixar de ter governos a prazo".

“A melhor sondagem é esta que encontramos nas ruas, como ainda agora encontrei um senhor que disse que era do PSD, mas que não vota em Albuquerque e vai votar no PS e em mim”, declarou Paulo Cafôfo, acrescentando que "a Região vai novamente a eleições porque Miguel Albuquerque é arguido e, a qualquer momento, a justiça poderá vir e levá-lo para responder perante as suspeitas de corrupção". Caso tal aconteça, avizinha-se novo processo eleitoral.

“Ninguém quer isto. A única forma de termos um Governo que não seja a prazo, que seja duradouro, é com o PS, porque somos o maior partido da oposição, temos o melhor projecto e o melhor programa, com solidez, bem estruturado e temos pessoas com competência para o executar no Governo”, afirmou, valendo-se também da sua experiência governativa enquanto presidente da Câmara do Funchal e secretário de Estado das Comunidades, que será “fundamental numa liderança onde será importante tomar decisões difíceis, mas certas”.

“Dispersar os votos é desperdiçar a oportunidade de mudança, porque quando se dispersa os votos por partidos que não terão hipótese de ser solução governativa, o que vai acontecer é que estamos a beneficiar o PSD”, advertiu. “Só há uma forma de não beneficiar nem favorecer o PSD, que é votar no maior partido da oposição, aquele que está em maiores condições de formar um governo que seja duradouro e que possa ser uma solução para os problemas das pessoas”, reforçou. “Quem quer a mudança, vota PS”, concluiu.