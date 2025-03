Três ciclistas madeirenses participaram em provas nacionais

Três ciclistas madeirenses estiveram a participar em provas nacionais que se realizaram este fim-de-semana. Francisco Nóbrega esteve na Prova de Abertura de Juniores. Já Susana Freitas e Bruna Velo participaram nas primeiras duas etapas da Taça de Portugal de Ciclismo Feminino.

De acordo com nota da Associação de Ciclismo da Madeira, Francisco Nóbrega, da Escola de Ciclismo Bruno Neves, correu no passado domingo em Fafe a Prova de Abertura de Juniores, numa prova que teve 88kms e 1990d+, e uma média superior a 41km/h. O madeirense teve oportunidade de dar nas vistas em diversas tentativas de fuga, e onde terminou em 23º a 1m23s do vencedor Afonso Monte (Academia Efapel de Ciclismo).

Já no sábado, em Albufeira, realizou-se uma jornada de 85kms para as categorias principais, onde estavam integradas a Susana Freitas (Elite) e Bruna Belo (Sub-23), numa corrida de resultados bem distintos para ambas. Susana Freitas, integrou sempre o pelotão principal até aos quilómetros finais da corrida, finalizado em 11º lugar de elites a 56seg da vencedora Raquel Queirós (Atum General/Tavira/SC Farense). Bruna Belo, teve um dia difícil, tendo sido obrigada a abandonar a corrida na sua fase final, corrida que foi vencida na sua categoria de Sub-23 e em termos absoltos por Yuliia Pchelintseva, da Matos Mobility-Flexaco-IHS.

"No domingo, Portimão recebeu a 2ª etapa da Taça de Portugal com 94kms para as categorias principais, num dia marcado pela chuva intensa na fase final da corrida, e por uma fuga de Yuliia Pchelintseva e Natalie Bossano, colegas de equipa Matos Mobility-Flexaco-IHS, e que chegaram com mais de 6min de vantagem para a concorrência terminando a corrida por esta ordem, sendo 1ª e 2ª em Sub-23 e na geral absoluta", aponta comunicado.

Susana Freitas voltou a estar a bom nível ao terminar a corrida em 8º de elites a 15seg de Raquel Queirós que com estes 2 triunfos é a líder confortável da Taça de Portugal. Bruna Belo teve melhores sensações que na véspera e terminou a corrida na 16ª posição de Sub-23.