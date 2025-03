Imprensa nacional destaca chumbo da Moção de confiança no Parlamento nacional

Correio da Manhã:

- "Pagava 250 euros por noite em hotel. Montenegro obrigado a mudar propriedade das casas"

- "Lei impede união de apartamentos de donos diferentes. Uma habitação é dos pais, outra dos filhos"

- "PM diz que se for constituído arguido continuará a ser candidato"

- "Barcelona-Benfica. Benfica acredita em reviravolta na Catalunha"

- "Sporting. Melhor Gyokeres de sempre"

- "Função pública. Governo sobe salários de topo do Estado"

- "Depressão Jana. Temporal causa estragos no Centro e Sul"

- "Professores. Mobilidade especial aprovada entra em vigor"

- "Tomar. Viola a mulher e corta-lhe dedo com tesoura"

- "Mar do Norte. Cargueiro com registo português abalroa petroleiro"

- "Saúde. Vacina BCG adiada para cinco semanas após nascimento"

Público:

- "Governo sem confiança. Crise política. Moção de confiança será chumbada hoje no Parlamento. Luís Montenegro avisa que vai a eleições mesmo se MP abrir inquérito à Spinumviva. Os 24 dias que abalaram o país"

- "Carreira especial. Aumenta até 158 euros salário de entrada nas Finanças"

- "Segurança social. Mais crianças estão a ser adoptadas desde 2020"

- "Cinco anos de covid-19. Médicos mais confiantes sobre segurança das vacinas"

- "Eleições. 'Anexação pelos EUA não está no boletim de voto' na Gronelândia"

Jornal de Notícias:

- "Sondagem Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN. Maioria absoluta contra eleições antecipadas. Queda do Executivo rejeitada por 70%, embora as explicações dadas pelo chefe de Governo sobre a Spinumviva sejam consideradas insuficientes"

- "Luís Montenegro: 'Serei candidato a primeiro-ministro mesmo se for constituído arguido'"

- "Pedro Nuno Santos: 'Não podemos voltar atrás. Moção de confiança é um pedido de demissão cobarde'"

- "Champions. Benfica em Barcelona à procura de um lugar na história"

- "Vila Real. Viúva que viu marido morrer recebe 50 mil euros"

- "Sinistralidade. Fadiga e sono originam um terço dos acidentes"

- "Colisão de cargueiro português faz dezenas de feridos"

- "Lionesa cresce em Matosinhos e cria 2000 empregos"

- "Coimbra lança plano estratégico para mudar coração da Baixa"

Diário de Notícias:

- "Crise política. Primeiro-ministro admite ser candidato mesmo que seja arguido"

- "PS ultrapassa AD e maioria vê Montenegro sem condições"

- "Cavaco preocupado com o país, quer manter o silêncio"

- "Golpe. 11 de Março: o dia de todas as 'tensões' que só se resolveu a 25 de Novembro"

- "Estrutura de missão. Há 500 advogados a analisar processos de imigrantes"

- "Mercados. Para a bolsa nacional, 'os ventos internacionais' são o que sopra mais forte"

- "Isaac e Salomé. O casal de atletas que se mudou para Sória à procura das medalhas que faltavam"

- "Cultura. 'Outsiders': o pulsar do cinema independente americano em Lisboa"

i:

- "indesmentível"

- "A força das mulheres"

- "O longo caminho da igualdade"

- "'Ainda persistem desigualdades sociais incompreensíveis entre homens e mulheres', diz Maria João Valente Rosa"

- "Mulheres poderosas, nas diferentes áreas, na história recente"

- "Em Portugal, são mais do que os homens, têm mais habilitações mas ganham menos"

- "As diferenças de sexo e género"

- "Eleições à vista. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos foram à televisão explicar que não mudaram de ideias e que as eleições são inevitáveis"

Negócios:

- "10 Perguntas e respostas sobre a crise política. Parlamento vota moção de confiança. Luís Montenegro diz que se recandidata mesmo se for arguido. Líder do PS afirma que opção do PM é um 'pedido de demissão cobarde'. Governo aprova mão-cheia de medidas"

- "Bolha das dot.com rebentou há 25 anos. Atração pelas tecnológicas terminou com perdas colossais. Investimento em inteligência artificial tem sido excessivo?"

- "Elétrico 'low cost' da Volkswagen vem para a Autoeuropa"

- "Radar África. EUA facilitam a vida à China em África"

- "Transferências na Zona Euro vão passar a ter nome do beneficiário"

- "Um quarto das verbas para a água vai financiar 14 barragens"

Jornal Económico:

- "Volkswagen elétrico 'low-cost' vai ser construído na Autoeuropa"

- "Fundo soberano da Noruega mais do que duplica apoio a Kiev"

- "China retalia com tarifas sobre produtos agrícolas dos EUA"

- "Confiança ao Governo com chumbo pré-anunciado"

- "Centeno marca presença no Fórum Banca 2025"

- "Avelino Gaspar é o 18.º mais rico no ranking da Forbes Portugal"

- "Universidade Católica: vem aí a primeira licenciatura em Neurociências"

- "Privatização da TAP carece de Governo em 'plenitude de funções'"

- "Marcelo promulga agravamento de penas de crimes contra as forças de segurança"

- "Governo reforça oferta pública de habitação com mais 33 mil casas"

- "Estratégia nacional para gestão da água retoma barragem de Girabolhos"

- "Empresários apelam a sentido de responsabilidade dos agentes políticos"

Record:

- "Sporting. Está quase. Pote será reforço após a paragem de seleções"

- "Barcelona-Benfica. Lage quer ganhar em nome dos filhos"

- "FC Porto. Risco de esmagamento. Pré-eliminatórias na UEFA podem colar-se ao Mundial de Clubes"

- "Entrevista. Laurentino Dias candidato à presidência do Comité Olímpico: 'Com Pedro Proença há uma nova atitude da FPF'"

O Jogo:

- "Barcelona-Benfica. Cheque ou... xeque-mate. Liga dos Campeões. Vitória por dois golos coloca encarnados nos 'quartos' e permite receita inédita de 84,3 MEuro"

- "Bruno Lage. 'Precisamos de ter coragem e ambição'"

- "MP investiga negócios com o Valência"

- "FC Porto. Nico e Galeno atenuam perda da Champions. Qualificação para a prova milionária complicou-se com nova derrota"

- "Racismo. Insultos a Varela alvo de inquérito. APCVD reage. Sindicato de Jogadores condena e clubes em silêncio"

- "Sporting. Gyokeres bate até Ronaldo. Sueco voltou aos golos em catadupa e lidera a nível mundial. Pode sair no verão abaixo da cláusula de 100 milhões de euros"

- "Famalicão-Rio Ave 1-0"

A Bola:

- "Barcelona-Benfica. Sonho de milhões. Benfica só tem um caminho para chegar os quartos-de-final: vencer"

- "Sporting. Liverpool, City e Arsenal são os preferidos de Gyokeres. Novos dados sobre o 'pacto' entre leões e goleador"

- "FC Porto. Fábio Vieira regressa para tentar quebrar enguiço. Dragões não ganham há cinco jogos em casa"

- "Champions Asiática. Al Nassr nos quartos-de-final com Ronaldo a marcar"

- "Inglaterra. Custou Euro30 M e dizem que é o pior avançado da Europa [Jesper Lindstrom]"

- "Sorriso minhoto antes de Alvalade. Famalicão-Rio Ave 1-0"