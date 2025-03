Karatecas madeirenses brilham no Open de Portimão

A 3.ª edição do Open de Portimão em Karaté, realizado na Arena Portimão (um dos maiores pavilhões do país), que recebeu cerca de 600 atletas. "Este ano, a organização inovou com jogo de luzes e música, na apresentação dos escalões e nas finais das categorias", prova na qual os karatecas madeirenses brilharam.

Os atletas da Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António - Madeira arrecadaram várias medalhas, levando a direcção a salientar estarem "super orgulhosos com os nossos Mini-Tigres e Tigres, principalmente, com a superação, no que diz respeito, a componente técnica e domínio emocional, que resultou num 'medalheiro' de 8 medalhas".

E especifica: "Estivemos presentes em 5 finais, obtendo 1 medalha de ouro e 4 segundos lugares, e em 3 disputas de bronze, que resultaram em 3 medalhas de bronze. No Kata Infantil 6-7 anos (U8), 3.º Lugar para Liam Reis; no Kata Iniciado Feminino (U12), 1.º Lugar para Margarida Anjo; 3.º Lugar para Amélia Silva, 5.º Lugar para Inês Francisco; no Kata Iniciado Masculino (U12), 2.º Lugar para Tiago Bettencourt, 3.º Lugar para Jaden Reis; no Kata Juvenil Feminino (U14), 2.º Lugar para Margarida Gomes; no Kata Cadete Feminino, 2.º Lugar para Constança Lima; e no Kata Veteranos Feminino, 2.º Lugar para Natacha Silva."

Ver Galeria

A ASKKSA Karate Shotokan Madeira deixa um "agradecimento aos nossos treinadores que, num espírito de equipa, conseguiram dar o suporte necessário, aos nossos karatecas", bem como aos encarregados de educação, o nosso obrigado especial, pelo apoio sentido, nas bancadas".