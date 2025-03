Três alunos da Francisco Franco na final nacional das Olimpíadas de Astronomia

António Luís Lima Evangelista, Daniela da Silva Fernandes Ferraz e Afonso José Geraldes e Silva são os três alunos da Escola Secundária de Francisco Franco que se classificaram entre os 10 melhores do país nas Olimpíadas de Astronomia 2025.

Segundo nota da escola, todos são alunos de ‘Engenharias’ do 12.º ano ‘da Francisco Franco’, juntam-se aos outros sete estudantes do país na final nacional, que vai decorrer nos dias 2 e 3 de maio no Parque Biológico, em Gaia.

"As provas da final nacional das Olimpíadas de Astronomia 2025 têm três partes: uma prova teórica escrita com duração máxima de 120 minutos; uma prova escrita de análise de dados com duração máxima de 60 minutos e uma prova de natureza teórico-prática ou de prática observacional com duração máxima de 60 minutos", explica a mesma nota.

Cláudia Costa, docente de Física e Química, coordenou e supervisionou a dinâmica destas Olimpíadas junto dos alunos da Secundária de Francisco Franco.