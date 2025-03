Montenegro assegura que executivo está tentar evitar eleições

O primeiro-ministro afirmou hoje que tem conhecimento do pedido feito por Marques Mendes ao Presidente da República para resolver a crise política e assegurou que o Governo está a fazer tudo para responder ao parlamento e evitar eleições antecipadas.

"Tive conhecimento muito fugaz de que havia uma proposta no sentido de esgotar todos os instrumentos e diligências para poder evitar que o país tenha uma necessidade de auscultação do povo português", disse Luís Montenegro, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

O primeiro-ministro disse que da parte do Governo está a ser feito "aquilo que lhe compete, a dar as respostas que são necessárias e a interagir com as demais forças políticas" para esclarecê-las e "dar uma última oportunidade" para evitar adensar a crise política e desencadear legislativas antecipadas.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes pediu hoje ao Presidente da República para fazer uma "última tentativa" junto do primeiro-ministro e do PS para evitar eleições, considerando-as indesejáveis face ao atual cenário internacional e à execução do PRR.

Em declarações à agência Lusa, o antigo presidente do PSD afirmou que o "país está incrédulo com a ideia de ter eleições antecipadas", não as deseja, nem compreende a sua utilidade, salientando que ele próprio partilha dessa apreensão.