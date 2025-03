Cenário de eleições antecipadas terá impacto no mercado de trabalho

A diretora executiva da APESPE-RH sublinha que as empresas querem "estabilidade" para poderem "crescer e progredir" e avisa que o atual cenário de eleições antecipadas é "mais um fator de instabilidade" que terá impacto no mercado de trabalho.

"Todos sabemos que as empresas o que querem sempre é estabilidade. É com estabilidade que podem crescer e que podem progredir", sublinha Carla Sequeira, diretora executiva da APESPE-RH - Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e Recursos Humanos, em declarações à Lusa.

Nesse sentido, a perspetiva de eleições antecipadas é "mais um fator de instabilidade (...) com impacto no mercado de trabalho", a que se juntam outros fatores.

É o caso de um "ambiente económico desafiador", com a inflação a ser "superior ao previsto pelos bancos centrais" e um crescimento do PIB global "escasso", bem como um mercado de trabalho em que se verifica uma "incompatibilidade" entre as "competências existentes com as necessárias" e "cada vez mais reduzido".

No ano passado, o número de colocações em trabalho temporário recuou cerca de 10% em termos homólogos, para 353.771, segundo os dados do barómetro da APESPE-RH e do Iscte enviados à Lusa. Este valor está a recuar há dois anos consecutivos e está em mínimos de 2020.

O Presidente da República admitiu na quarta-feira eleições antecipadas em maio, no final de um dia em que o primeiro-ministro anunciou uma moção de confiança - na quinta-feira já aprovada em Conselho de Ministros - que tem chumbo prometido dos dois maiores partidos da oposição, PS e Chega, e que deverá ditar a queda do Governo na próxima semana.

O voto de confiança foi avançado por Luís Montenegro no arranque do debate da moção de censura do PCP, que foi rejeitada com a abstenção do PS na Assembleia da República, e em que voltou a garantir que "não foi avençado" nem violou dever de exclusividade com a empresa que tinha com a família, a Spinumviva.

Se a moção for rejeitada no parlamento, Marcelo convocará de imediato os partidos ao Palácio de Belém "se possível para o dia seguinte e o Conselho de Estado "para dois dias depois", admitindo eleições entre 11 ou 18 de maio.

O número de colocações em trabalho temporário recuou cerca de 10% em 2024, face ao período homólogo, para 353.771, segundo os dados do barómetro da APESPE-RH e do Iscte enviados à Lusa.

No ano passado, 353.771 cidadãos foram colocadas em trabalho temporário, o que representa uma queda de 10,12% face às 393.594 colocações em 2023.

O número de colocações em trabalho temporário está a recuar há dois anos consecutivos e é preciso recuar a 2020 para encontrar um valor tão baixo: quando foram registadas 341.648 colocações, segundo os dados da APESPE-RH - Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e Recursos Humanos e do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, enviados à Lusa.

Em declarações à Lusa, a diretora executiva da APESPE-RH explica que a tendência não é exclusiva do mercado de trabalho português.

"A atividade de trabalho temporário, em termos de horas trabalhadas, diminuiu em Portugal e em todo o mundo, com algumas exceções", nota Carla Sequeira, referindo, que, por um lado, verifica-se um "declínio nos Estados Unidos e na União Europeia", mas, por outro lado, observa-se "um forte crescimento na Índia, na China, até no Reino Unido e no Japão". Ainda assim, a nível global, o número de pessoas colocadas mantém-se "relativamente estável".

Entre os principais fatores que explicam esta redução está o "ambiente económico desafiador", com a inflação a ser "superior ao previsto pelos bancos centrais" e um crescimento do PIB global "escasso", bem como um mercado de trabalho em que se verifica uma "incompatibilidade" entre as "competências existentes com as necessárias" e "cada vez mais reduzido".

"E, neste momento, acrescem a tudo isso as enormes tensões geopolíticas que estamos a viver, em particular na Europa, mas também, como sabe, na zona de Israel e Gaza", resume a responsável.

Não obstante, e apesar de continuar "longe dos valores anteriores", Carla Sequeira sublinha que "o setor está a melhorar". Na comparação em cadeia, isto é, face ao trimestre anterior, tem vindo a registar-se um abrandamento das quedas.

A título de exemplo, no quarto trimestre de 2024, o número de colocações em trabalho recuou 5,37% face ao terceiro trimestre do ano passado, enquanto no terceiro trimestre o recuo foi de 10,44%.

Os setores que recorrem mais ao trabalho temporário são "o dos componentes e acessórios para o setor de automóvel, o 'catering'", os serviços de apoio às empresas, "especialmente a logística e os transportes", a restauração e a hotelaria.

Já no que diz respeito ao 'outsourcing', são as tecnologias de informação, os 'call centers', os centros de serviços partilhados, a armazenagem logística e a venda na grande distribuição os setores que mais recorrem a estes serviços, indica a responsável.

Carla Sequeira defende que é "preciso uma nova regulamentação no 'outsourcing' e, tal como as confederações patronais, é contra a medida da Agenda do Trabalho Digno que proíbe que as empresas que tenham realizado despedimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho nos 12 meses anteriores recorram a este mecanismo, referindo que " que esta legislação ameaça, entre outras, a liberdade contratual".

"É preciso ver que o recurso ao 'outsourcing' permite às empresas diminuírem custos, pois quando uma empresa tem necessidade de fazer um despedimento, externaliza os serviços", sublinha a responsável, notando que estes podem ser de "humanos ou de gestão ou de infraestruturas" e que "uma decisão dessas não é tomada de ânimo leve".

"Proibir uma empresa que recorra a essa externalização numa altura em que atravessa dificuldades financeiras pode ser, em muitos casos, uma medida penalizadora e prejudicial para a empresa, que limita a sua liberdade de atuação e de reorganização e, eventualmente, inviabiliza a sua continuidade".