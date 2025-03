Bloco de Esquerda defende contratação de mais psicólogos

O Bloco de Esquerda considerou, hoje, que há um desinvestimento na saúde mental por parte do governo PSD e defende que há necessidade de contratar mais psicólogos. “Um governo que não quer saber das suas gentes não é um bom governo”, criticou Diogo Teixeira, o candidato número 3 às eleições de 23 de Março.

O Bloco de Esquerda dedicou este dia de campanha para falar sobre saúde mental, numa iniciativa que decorreu junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus.

O partido indicou que as listas de espera para consultas de psicologia e psiquiatria continuam a aumentar e diz ser “ridículo” como um governo trata não só os mais jovens, mas também os mais velhos. Além disso, apontou um aumento nos casos de depressão, burnout e ansiedade. Diogo Teixeira deu o seu exemplo pessoal, referindo que há anos requereu uma consulta de psicologia, junto do seu Centro de Saúde, obtendo resposta apenas 5 meses depois.

O BE defende a contratação de mais psicólogos, para fazer face aos problemas relacionados com a saúde mental. Este reforço deverá acontecer tanto nas universidades como nas escolas. “É uma falta de investimento por parte do PSD”, concluiu o candidato.

Diogo Teixeira afirmou que é possível existir uma mudança na Madeira. Aliás, o partido afirma que há necessidade de mudança em várias áreas, sendo que é preciso prevenção na saúde mental. Factores como a habitação e o emprego acabam por ter peso na saúde dos mais jovens.