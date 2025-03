BE critica intenção de se construir teleférico no Curral das Freiras

O Bloco de Esquerda constata que, apesar de existirem discursos políticos unânimes sobre o ambiente e as alterações climáticas, isso não se traduz na prática. Helder Spínola criticou a intenção de se construir um teleférico no Curral das Freiras como exemplo da incoerência das medidas ambientais.

“Se por um lado existe um entendimento, que é mais ou menos comum, de que a qualidade ambiental é fundamental, depois, quando nós vamos constatar que tipo de políticas ambientais é que estão a ser implementadas no terreno, percebemos que, na maior parte dos casos, não é esse o caminho que se está a seguir”, indica o mandatário.

Roberto Almada é o cabeça-de-lista pelo BE às eleições de 23 de Março. O mandatário da candidatura afiança que as questões relacionadas com o ambiente e com a qualidade ambiental são fundamentais para a comunidade madeirense. O partido esteve, esta manhã, numa acção de campanha no miradouro da Eira do Serrado.

Para Helder Spínola, o teleférico do Curral é “uma machadada forte” na qualidade paisagística que a Madeira tem para oferecer e vivenciar.

A gestão dos resíduos, as energias e as alterações do clima têm plano que “não passam do papel”. A crítica é feita pelo mandatário, que aponta que estamos em más situações em relação ao resto do país, como é o caso da reciclagem de resíduos.

Helder Spínola afirma que há boas intenções, mas que não se colocam em prática. Nesse sentido, aponta que o seu Programa de Governo vai no sentido do equilíbrio ambiental e que nos garanta o futuro.