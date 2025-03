“A economia está tão bem para quem?”

A eurodeputada e dirigente do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, está esta sexta-feira na Madeira em campanha eleitoral, onde denunciou o agravamento do custo de vida na Região e criticou a actuação do Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque.

Durante a sua intervenção, Catarina Martins destacou que a inflação na Madeira tem sido particularmente severa, penalizando fortemente os madeirenses.

Em Portugal, já se põe menos no carrinho de supermercado do que no resto da Europa com o salário que se ganha. Mas na Madeira, ainda se põe menos do que no continente, alertou a eurodeputada, reforçando que esta realidade demonstra o impacto ainda mais intenso da crise económica na Região.

Catarina Martins criticou o discurso do presidente do Governo Regional, que insiste em destacar o crescimento económico da Madeira.

“Miguel Albuquerque diz que a economia está tão bem… Mas está bem para quem? Para quem consegue comprar cada vez menos com o seu salário? Para essas pessoas, a economia não está nada bem”, afirmou.

A dirigente bloquista defendeu que os madeirenses não querem depender de programas sociais que, na sua opinião, são insuficientes para fazer face às dificuldades reais.

As pessoas não querem viver de migalhas ou andar com a mão estendida. O que querem é salários justos e preços justos, que lhes permitam ir ao supermercado e comprar aquilo de que precisam, sublinhou.

Catarina Martins aproveitou para destacar o papel do Bloco de Esquerda na Madeira, elogiando o trabalho do deputado regional Roberto Almada e da coordenadora regional Dina Letra.

As pessoas percebem como faz falta o Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa Regional. O Roberto tem sido a voz de quem trabalha, a voz combatível contra a corrupção, e tem feito muita falta, afirmou, destacando ainda o trabalho de Dina Letra na defesa de medidas concretas para melhorar a vida das pessoas.

A eurodeputada aproveitou ainda para criticar o Governo Regional, afirmando que não é sustentável que a liderança madeirense esteja marcada por figuras envolvidas em processos judiciais.

“Não podemos ter um Governo Regional feito de arguidos”, afirmou, defendendo a necessidade de eleições antecipadas para garantir estabilidade política e respeito pelas instituições democráticas.

Catarina Martins também alertou para o contexto político nacional, referindo-se ao Governo de gestão liderado por Luís Montenegro. A dirigente bloquista apelou ao Presidente da República para que mantenha um forte escrutínio sobre as decisões que possam ser tomadas durante este período, recordando a polémica privatização da TAP conduzida pelo governo de Pedro Passos Coelho em gestão.

“É essencial que este Governo em gestão não tome decisões que não pode tomar”, alertou Catarina Martins.

O Bloco de Esquerda prossegue assim a sua campanha na Madeira, centrando o seu discurso na defesa de medidas que garantam maior justiça económica e social para as famílias da Região.