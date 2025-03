Estrada do Rochão encerrada devido à queda de árvores

A Estrada do Rochão, que dá acesso ao Paul da Serra a partir do Arco da Calheta, está encerrada desde ontem devido à queda de árvores provocada pelo mau tempo que se tem feito sentir nos últimos dias.

Neste momento, estão em curso os trabalhos de limpeza por parte da Câmara Municipal da Calheta, não havendo, para já, certezas quanto à reabertura desta via, muito procurada por turistas para acederem ao planalto do Paul da Serra e à zona do Rabaçal. Ainda assim, as previsões apontam para a finalização dos trabalhos no decorrer desta terça-feira.