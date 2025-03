1.ª sessão do Parlamento Jovem Municipal de Machico acontece a 26 de Março

O salão nobre dos Paços do Concelho acolhe, a 26 de Março, pelas 14h30, aquela que será a sessão primeira do Parlamento Jovem Municipal de Machico, liderada pelo Presidente da Assembleia Municipal e que segue um regimento próprio.

Segundo explica nota à imprensa, nesta sessão participam os alunos das escolas básicas e secundárias do concelho de Machico com idade igual ou superior a 13 anos e inferior a 30 anos. 'Sustentabilidade Ambiental e Eventos em Território Municipal. Desafios e Oportunidades' é o tema escolhido para esta sessão.

Esta é uma iniciativa da Assembleia Municipal de Machico, em colaboração com a Câmara Municipal e com os estabelecimentos de ensino básico e secundário do concelho. O principal objectivo é "ajudar/desafiar os jovens/alunos a desenvolverem as suas competências para serem cidadãos activos e responsáveis, mostrando a importância de uma participação informada, seja na defesa dos seus direitos, seja na compreensão dos seus deveres enquanto cidadãos, dando-lhes voz junto dos órgãos municipais e aproximando-os, assim, dos eleitos locais".