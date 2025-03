Sessão suspensa por uma hora antes da votação da moção de confiança

Os trabalhos parlamentares do debate da moção de confiança ao Governo foram suspensos por uma hora antes da votação, uma proposta potestativa do CDS-PP.

De acordo com o regimento da Assembleia da República, no artigo sobre a votação da moção de confiança, "encerrado o debate, procede-se à votação da moção de confiança na mesma reunião e após intervalo de uma hora, se requerido por qualquer grupo parlamentar".

O debate demorou cerca de três horas e meia, mais uma do que o previsto, com muitos apartes, e com propostas vindas da bancada do PSD para uma suspensão dos trabalhos de modo a proporcionar uma conversa entre o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS e, mesmo na reta final, do Governo, dizendo que aceitava retirar a moção de confiança e aceitar a Comissão Parlamentar de Inquérito do PS, desde que fosse em 15 dias (em vez de 90), com os ambos reptos rejeitados.