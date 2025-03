Inaugurada nova sede do Sporting Clube Madeira

Foi inaugurada, esta manhã, a nova sede do Sporting Clube Madeira, numa cerimónia que contou com a presença de Dolores Aveiro e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O novo espaço está localizado na Avenida Luís de Camões, no Funchal, e pretende oferecer melhores condições aos sócios e simpatizantes do clube.

A nova infra-estrutura marca uma nova etapa para este clube, que conta com um total de 201 atletas, reforçando assim o compromisso com o desenvolvimento do desporto na Região.

Durante a cerimónia, Miguel Albuquerque destacou a importância do clube para o panorama desportivo madeirense, enaltecendo o papel das novas instalações na promoção da actividade desportiva. O líder do executivo também aproveitou ainda a ocasião para sublinhar que Cristiano Ronaldo é "perfeito exemplo" do modelo desportivo implementado na Madeira há várias décadas, o que tem permitido formar atletas de alto nível na Região.

O maior exemplo que nós temos do sucesso desportivo e do país é o Cristiano Ronaldo. Para inveja de muitos, mas não interessa, eles que vão roçando os cotovelos, ele é o português mais conhecido no mundo e foi formado nesta lógica. Evidentemente que o talento é algo que nasceu com ele, a auto-disciplina é também muito importante, mas a verdade é que ele é o maior exemplo que nós temos no país foi o resultado desta direcção e rumo que temos. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Sempre de sorriso no rosto, Dolores Aveiro confessou ao DIÁRIO ter ficado muito "orgulhosa" com as palavras dirigidas ao seu filho. "É verdade o que ele disse sobre o Ronaldo e o meu coração fica cheio de alegria. E, sem dúvida, que eles sempre apoiaram muito".