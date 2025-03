Retransmissor da RTP inaugurado no Porto Santo há 38 anos

Foi a 6 de Março de 1987 que, no sítio da Portela, no Porto Santo, foi inaugurado um retransmissor da RTP, para que a população pudesse ter acesso a esse mesmo canal com melhor qualidade.

A inauguração contou com a presença do presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim e iria cobrir as áreas da Vila do Porto Santo, Campo de Cima, Dragoal, Serra de Fora, Lombas, Farrobo. Tanque, Salões e Lapeira, beneficiando 3.000 residentes.

Para o local foi aberto um novo troço de estrada e montada uma antena, bem como área de serviço. Precisamente às 12 horas, Jardim procedeu à ligação do novo sistema, que contou com um investimento total de 21.400 contos.

Casino recebeu Festival da Canção

Foi também há 38 anos que, pela primeira vez, a Madeira acolheu o festival Eurovisão da Canção. O evento decorreu no Casino com a apresentação das seis canções candidatas.

A canção vencedora acabaria por ser 'Neste Barco à vela', interpretada pelo grupo Nevada.