CDS-PP pede "investimento vultuoso" no apoio aos idosos

O CDS-PP alertou hoje para a necessidade de "um investimento vultuoso" no apoio aos idosos na Madeira e defendeu a alocação dos três hospitais da região à terceira idade, quando a nova unidade hospitalar estiver em funcionamento.

"A região acordou tarde, tal como o país, para o envelhecimento da população. Temos, neste momento, 172 idosos para cada 100 jovens e isso levanta um conjunto de exigências e desafios, a começar pelo Sistema Regional de Saúde e pelos serviços de Segurança Social, que não estavam preparados, nem foram planeados para este envelhecimento acentuado da população", disse à Lusa o cabeça de lista do CDS-PP às eleições regionais antecipadas de dia 23, José Manuel Rodrigues, que hoje esteve em campanha na Ribeira Brava.

Salientando que a esperança de vida é cada vez maior e, por isso, "é preciso acrescentar qualidade de vida a esses mais anos de vida", José Manuel Rodrigues defendeu a necessidade de "uma aposta clara e decisiva nos próximos quatro anos na construção de novos lares, de unidades também com outras valências de apoio, designadamente às demências, com unidades de cuidados paliativos".

Desta forma, continuou, uma das propostas do CDS-PP vai no sentido de, uma vez entrando em funcionamento o novo hospital da Madeira, que as três unidades que hoje existem -- o Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Hospital Dr. João de Almada e o Hospital dos Marmeleiros -- "sejam alocados a valências para a terceira idade, designadamente em termos de internamento", onde existe "uma lista de espera à volta de 1.500 pessoas".

"Há 320 pessoas nos nossos hospitais idosas com alta clínica, mas que a família não consegue tê-los em casa e não conseguem encontrar um lugar no lar", acrescentou.

José Manuel Rodrigues, que hoje de manhã visitou o Lar de São Bento, localizado na Ribeira Brava e que "dá apoio a cerca de 800 idosos", dos quais cerca de 80 em internamento, referiu ainda outra das propostas do CDS-PP, para o alargamento da hospitalização domiciliária a todos os concelhos.

"É um investimento vultuoso que tem de ser feito nesta área social", resumiu o candidato, que é também presidente da Assembleia Regional da Madeira.

Em 2019, o CDS-PP estabeleceu um acordo de governação com o PSD, partido que governa a região autónoma desde 1976, indicando dois secretários regionais e garantido a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, cargo que continua a ser desempenhado por José Manuel Rodrigues.

Em setembro de 2023, os partidos concorreram coligados, mas não obtiveram a maioria absoluta e formaram governo com apoio do PAN.

Já nas eleições antecipadas de maio de 2024, avançaram sozinhos, mas assinaram um acordo de incidência parlamentar, insuficiente para assegurar a maioria absoluta, tendo o PSD formado um governo minoritário, o primeiro na história da autonomia.

Às legislativas da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas, que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As eleições antecipadas ocorrem 10 meses após as anteriores, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

O PSD tem 19 eleitos regionais, o PS 11, o JPP nove, o Chega três e o CDS-PP dois. PAN e IL têm um assento cada e há ainda uma deputada independente (ex-Chega).