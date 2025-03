SANAS salvou três pessoas em estado crítico na Madeira em Fevereiro

O SANAS Madeira foi activado para cinco missões de busca e salvamento no mar da Madeira no mês de Fevereiro.

Neste mês foram salvas três vítimas em estado crítico. Tratou-se de um mergulhador que alegadamente foi atacado por um lobo-marinho, no Caniçal, de um pescador que sofreu um corte num membro superior durante a faina, no Porto da Cruz, e de um jovem na casa dos 20 anos, inanimado, que foi reanimado pela tripulação no Porto Moniz.

Ao todo, no ano de 2025 o SANAS foi empenhado para 14 missões de busca e salvamento e assistiu quatro pessoas em estado crítico em mais de 20 horas de operação.

Ou seja, nos primeiros dois meses deste ano o SANAS foi activado mais dez vezes do que no período homólogo do ano anterior.