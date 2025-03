Mau tempo cancela voo da TAP com destino à Madeira

O voo da TAP (TP 1709) proveniente do Porto, com chegada prevista à Madeira às 8 horas deste domingo, 16 de Março, foi cancelado devido às condições meteorológicas que se fazem sentir no arquipélago. Está igualmente cancelada a respectiva partida.

De acordo com o site da ANA - Aeroportos de Portugal estes são, para já, os únicos voos cancelados, mas é expectável que a operação aeroportuária seja afectada ao longo do dia de hoje, em virtude da passagem da depressão Laurence pela Madeira.