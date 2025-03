Três doentes evacuados do Porto Santo no avião militar

Esta segunda-feira o avião C295M da Força Aérea Portuguesa (FAP) sedeado no Aeródromo de Manobra Nº 3 – Porto Santo - voltou a ser empenhado para assegurar a evacuação de doentes entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. Em causa o transporte de três doentes numa única missão.

“’Sobre as Asas Ínclitas da Fama’ os militares da Força Aérea ligaram a ilha do Porto Santo à ilha da Madeira, executando mais uma operação com sucesso” refere a FAP na Conta Oficial da Força Aérea na rede X.