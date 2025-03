Mais mortes e menos nascimentos no início do ano

Em Janeiro de 2025 nasceram menos bebés e morreram mais pessoas na Região Autónoma da Madeira, agravando assim o saldo natural neste primeiro mês do ano.

De acordo com os dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, foram averbados 299 óbitos, "valor superior ao observado em Janeiro de 2024 (mais 56 óbitos; +23,0%)", sendo que "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (299 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (264 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 13,3%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre inferior ao valor registado em Janeiro de 2025", explica a DREM.

Infelizmente, em Janeiro de 2025, "foi averbado 1 feto-morto", mas, pela positiva, "não se registaram óbitos com menos de 1 ano". Assim, do lado dos nascimentos, "contabilizaram-se 127 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 13,6% relativamente ao mês homólogo de 2024 (menos 20 nascimentos)".

Por isso, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 172 indivíduos em Janeiro de 2025, mais penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -96".

Nem os casamentos se salvaram, pois no primeiro mês de 2025, "celebraram-se 64 casamentos, correspondendo a uma quebra de 1,5% relativamente ao número de casamentos realizados em Janeiro de 2024 (menos 1 casamento)".

Mortalidade aumentou no país em Fevereiro

Já segundo o INE, cujos dados foram divulgados também hoje, "em Fevereiro de 2025, registaram-se 10.048 óbitos, menos 2.196 (-17,9%) do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2024, registou-se um acréscimo de 482 óbitos (+5,0%). O número de óbitos de crianças com menos de 1 ano foi de 22 (20 no mesmo mês de 2024)".

Quanto a nados-vivos, "em Janeiro de 2025, registaram-se 7.042, mais 30 (+0,4%) relativamente a Dezembro de 2024 e menos 83 (-1,2%) relativamente ao mês homólogo de 2024".

Em consequência, em Janeiro de 2025 no país, "o saldo natural foi de -5.1831, desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -6.346".

Igualmente em Janeiro de 2025, celebraram-se 1.709 casamentos em Portugal, menos 535 (-23,8%) do que em Dezembro de 2024 e mais 175 (+11,4%) em relação a Janeiro de 2024", conclui o INE.