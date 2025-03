Trupes mostram o que ensaiaram ao longo de meses

Alguns mais afinados do que outros, com mais ou menos plumas, lantejoulas, corpos mais ou menos cobertos, ou despidos se assim preferir, as trupes que já desfilaram na Avenida Sá Carneiro, logo no início do percurso, estão a dar tudo o que podem e ensaiaram.

Sobretudo porque é nesta zona que estão os maiores holofotes, com fotojornalistas e cameramen, incluindo as da televisão pública que transmite ao vivo o cortejo alegórico do Carnaval madeirense, marcado quase sempre pelo samba brasileiro.

Mas não só, algumas trupes trazem músicas tradicionais desta quadra, outras com música original e, ainda, outras com canções mais disco, todas dão tudo para passar para o 'sambódromo' tudo o que prepararam para esta noite de sabado.