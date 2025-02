Estrada do Tranqual deverá estar concluída dentro de 6 meses com custo de 500 mil euros

A construção da Estrada do Tranqual, no Campanário, deverá estar concluída dentro de seis meses, representando um investimento na ordem dos 500 mil euros, beneficiando assim várias famílias, que passam a ter "carro à porta de casa".

Segundo nota à imprensa, esta obra da Câmara Municipal da Ribeira Brava era ansiada pela população há bastante tempo. Durante a visita aos trabalhos, o presidente interino frisou que “este tipo de acessibilidade é de estrema importância para a autarquia, pois facilita o dia-a-dia de todos os que vivem afastados da estrada e será sempre uma prioridade”.

Jorge Santos indica que, o desenvolvimento do município passa, em grande medida, pela criação de estradas, caminhos e acessibilidades às habitações e aos terrenos agrícolas que permitam às pessoas uma melhor mobilidade. “Há quem tenha de subir ou descer dezenas de degraus para chega a casa e se pudermos minimizar este transtorno com a construção de estradas ou o alargamento de veredas, estamos a contribuir para uma população mais feliz e um concelho mais funcional", assume.

Em breve avança também o Caminho da Ribeira Funda, em São Paulo, também considerado um importante investimento para aquela localidade, num investimento camarário que ronda os 300 mil euros.

A autarquia indica, ainda, que está a aguardar visto do Tribunal de Contas para o Caminho da Pedra Vigia, no valor de 1 milhão de euros, e a requalificação da Rua dos Dragoeiros, no valor de 1,5 milhões de euros, aguarda a audiência de interessados.