6 trupes e 800 figurantes desfilam domingo em Machico

No próximo dia 2 de Março, domingo, as principais ruas de Machico voltam a encher-se de cor e folia para o já tradicional Cortejo de Carnaval.

Este ano, o Município irá receber 6 trupes, num total de cerca de 800 figurantes, revela à imprensa.

Diz ainda que, "à semelhança dos anos anteriores, e de modo a proporcionar melhores condições aos grupos que integram este evento, a Câmara Municipal de Machico reforçou o financiamento às associações locais, traduzindo-se em 25 euros por adulto, 15 euros por criança e um apoio de 200 euros para a decoração dos carros alegóricos".

O percurso iniciar-se-á, como habitual, na Rua Dom Tolentino Mendonça, passando pela Rua dos Milagres até à ponte de acesso à Rua da Árvore, descendo na Rua do Ribeirinho e terminando no Largo da Praça. Vão apoiar na logística do evento os escuteiros do Agrupamento 825.

Concluiu, dizendo que "este é um evento que representa um investimento de cerca de 22 mil euros para a autarquia".