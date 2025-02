Al Hilal perde e pode ficar mais longe do líder, Ronaldo em 'branco' pelo Al Nassr

O Al Hilal, de Jorge Jesus, perdeu hoje com o Al Ahli (3-2), e pode ficar mais longe da liderança na Liga saudita de futebol, enquanto Cristiano Ronaldo ficou em 'branco' na derrota do Al Nassr.

Em Riade, o 'nulo' persistiu no primeiro tempo, com o internacional inglês Ivan Toney a 'bisar' para o Al Ahli, já no segundo tempo, num curto espaço de seis minutos, aos 47 e 53, sendo que, o segundo golo, teve a assistência do ex-portista Galeno.

No Al Hilal, foram titulares os internacionais portugueses Rúben Neves e João Cancelo, com o último a sair lesionado, aos 61 minutos.

Na reta final do jogo da 23.ª jornada, o campeão saudita ainda conseguiu restabelecer a igualdade, face aos remates certeiros de Al Dawsari (74 minutos) e do brasileiro ex-Benfica Marcos Leonardo (83), de penálti, só que Toney (88) apareceu uma vez mais na 'cara' do marroquino Bono para consumar o 'hat-trick' e a vitória.

À mesma hora, os tentos do sírio Al Somah (40 minutos) e do islandês Gudmundsson (65) fabricaram a vitória surpreendente do Al Orubah (2-1) sobre a equipa do avançado Cristiano Ronaldo, hoje titular, que viu o colega Boushal (51) marcar o golo que deixou o resultado com a diferença mínima.

Com estes resultados, o conjunto de Jorge Jesus, que tem apenas um triunfo nos últimos cinco encontros no campeonato, mantém a segunda posição da tabela classificativa, com 51 pontos, contra os 56 do líder isolado Al Ittihad, que só joga no domingo.

O Al Ahli, quarto posicionado, igualou o Al Nassr no último lugar do pódio, ambos com 47 pontos, os mesmos do Al Qadisiya, que pode isolar-se no terceiro lugar em caso de empate ou triunfo nesta ronda.