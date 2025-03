CDU diz que Governo Regional "burlou" armadores e pescadores de Câmara de Lobos

Hoje, durante uma acção de campanha, no concelho de Câmara de Lobos, Ricardo Lume acusou o Governo Regional de faltar ao compromisso de renovação da frota pesqueira do Peixe Espada Preto, assumido com os pescadores e armadores locais.

O candidato às Eleições Regionais de 2025 começou por dizer que "a CDU sempre lutou para que o Orçamento Regional disponibilizasse verbas para a renovação da frota pesqueira, especialmente a voltada para a captura do Peixe Espada Preto, que continua a operar em condições inaceitáveis", tendo garantido com o seu "apoio decisivo" que o Governo Regional alocasse um milhão de euros no Orçamento da Região para 2023, para a renovação da frota pesqueira.

"Embora considerássemos esse valor insuficiente, o mais grave é que nem mesmo esse montante foi executado", expôs Ricardo Lume.

"O Governo Regional afirmou, na ocasião, que precisava de uma autorização da União Europeia para conceder o apoio a fundo perdido para a renovação da frota pesqueira, autorização essa que, segundo os próprios governantes, foi concedida em dezembro de 2023, num valor de cinco milhões de euros para essa finalidade. Como se costuma dizer aqui no concelho de Câmara de Lobos, 'isto tá muito mal e é injusto'", atirou.

Havia 1 milhão de euros alocados para 2023 e 1 milhão de euros para 2024, que ficaram nos cofres do Governo Regional. Em segundo lugar, lamentavelmente, o PSD, com o apoio do CDS, estavam a se preparar para aprovar o Orçamento Regional para 2025, que previa apenas 1 milhão de euros para o apoio à renovação da frota pesqueira, em vez de, no mínimo somara ao montante os valores não executados nos orçamentos anteriores Ricardo Lume

"Mais uma vez, o Governo de Miguel Albuquerque 'burlou' os madeirenses, e, em particular, os pescadores e armadores, ao prometer valores para a renovação da frota pesqueira nos últimos orçamentos regionais, mas que não passaram que ainda não passaram do papel", sentenciou o candidato da CDU, que reivindica que, "no próximo Orçamento regional, sejam garantidos 5 milhões de euros para a renovação da frota pesqueira e que seja assegurada a sua execução".