CDU diz que é necessário travar "tamanho desprezo e desleixo" em relação à economia regional

A CDU desenvolveu hoje uma iniciativa de pré-campanha eleitoral, na Praça do Peixe, no Funchal, onde o cabeça-de-lista Edgar Silva disse que "tem faltado visão estratégica quanto ao interesse regional", assim como "vontade política para defender as actividades produtivas e os produtos regionais".

A maioria do pescado consumido é importado. Somos dos maiores consumidores de pescado per capita da Europa, mas a maior parte é produto importado. Esta situação deve-se à insuficiência da produção regional não conseguir dar resposta à procura dos produtos da pesca. Se temos tanto mar e tão pouco peixe é porque os governantes não fazem da produção regional uma prioridade. Ou seja, tem sido imposto à Região um modelo de desenvolvimento regional que não defende a economia regional e as suas potencialidades". Edgar Silva

E prossegue: "A Região depende em quase tudo da importação de produtos, desde os produtos destinados ao consumo alimentar, como leite e natas, farinhas e cereais, frutas e legumes. Até flores são importadas. Até em relação a produtos em que a Região tem potencialidades e poderia ser muito competitiva, nem mesmo em relação a esses produtos tem havido capacidade de defender a nossa economia. Nem a produção regional de flores chega para as encomendas. Estes são dados indesmentíveis das desastrosas políticas económicas que marcam negativamente esta Região".

Edgar Silva disse ainda que "vivemos um tempo em que nem os raros produtos regionais com relevância e com exportação, como o Vinho Madeira ou a banana da Madeira, estão a ser devidamente defendidos no comércio nacional e internacional".

Perante as ameaças que recaem sobre os poucos produtos regionais exportados não existem linhas coerentes de intervenção, designadamente, perante os bloqueios comerciais que se desenham no mercado. Falta um compromisso por parte dos governantes em defesa das actividades produtivas e dos produtos regionais". Edgar Silva

Para a CDU, "é necessário impedir que se prolongue tamanho desprezo e desleixo em relação à economia regional e aos produtos da Região".