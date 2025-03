Zelensky pede que ninguém se esqueça do povo ucraniano e agradece apoio

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje que "ninguém se esqueça" do seu país, que enfrenta um conflito armado com a Rússia, após a discussão pública durante um encontro com Donald Trump, na Casa Branca.

"Para nós é muito importante que a Ucrânia seja ouvida e que ninguém se esqueça dela, nem durante a guerra nem depois", escreveu Zelensky numa mensagem publicada na sua conta no Telegram.

"É importante que o povo ucraniano saiba que não está sozinho, que os seus interesses estão representados em todos os países, em todos os cantos do mundo", acrescentou Zelensky, que esta sexta-feira esteve reunido com a comunidade ucraniana na capital dos Estados Unidos.

O Presidente ucraniano também aproveitou para reiterar o seu agradecimento ao apoio recebido, sem mencionar de forma direta o incidente com Trump, que resultou numa inédita e tensa discussão pública.

"Obrigado pelo vosso apoio durante este momento difícil, por todos os vossos esforços pela Ucrânia e pelos ucranianos, e pela vossa ajuda, não apenas diplomática e financeira, mas também política, e pelas vossas orações", acrescentou.

Zelensky envia várias mensagens de agradecimento a apoiantes europeus

Zelensky e a comitiva ucraniana acabaram por abandonar prematuramente o encontro na Casa Branca após a referida troca de palavras, durante a qual Trump acusou o líder da Ucrânia de estar a "brincar com a terceira guerra mundial".

Trump acusa Zelensky de querer "continuar a lutar" e exige "cessar-fogo já"

A reunião acabou também sem a assinatura do acordo sobre minerais que tinha levado Zelensky a Washington.