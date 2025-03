Zelensky envia várias mensagens de agradecimento a apoiantes europeus

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enviou várias mensagens de agradecimento aos seus apoiantes europeus após o confronto verbal na Casa Branca com o Presidente norte-americano na conclusão de uma visita a Washington.

Na sexta-feira à noite e hoje a conta de Zelensky na rede social X continha mais de 30 frases a dizer "Obrigado pelo vosso apoio", em resposta às mensagens dos seus apoiantes europeus.

Presidente do Parlamento Europeu assegura que Zelensky "nunca está só" A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, assegurou hoje ao Presidente ucraniano de que "nunca está só", após uma discussão pública de Volodymyr Zelensky em Washington com o anfitrião Donald Trump e o vice-presidente norte-americano.

Von der Leyen promete trabalhar com Zelensky para "paz justa e duradoura" A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu hoje trabalhar com o Presidente da Ucrânia para uma "paz justa e duradoura" neste país, após uma discussão pública de Volodymyr Zelensky em Washington com o anfitrião Donald Trump.

Líderes dos partidos portugueses reafirmam apoio a Zelensky e condenam Trump Líderes do PS, IL, BE, Livre e PAN reagiram ao confronto na Casa Branca entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o Presidente dos Estados Unidos, reafirmando o apoio à Ucrânia e condenando Donald Trump.

Apesar do tom da discussão, Zelensky também agradeceu aos Estados Unidos "pelo apoio" e por "esta visita", assim como ao Presidente norte-americano, Donald Trump, ao Congresso e ao povo americano.

"A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura e estamos a trabalhar exatamente para isso", escreveu o Presidente ucraniano no X.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia também publicou, através da rede X, várias mensagens de agradecimento em resposta ao apoio demonstrado pelos ministérios homólogos de países europeus.

Estas mensagens surgem após as fortes críticas de Donald Trump e do seu vice-presidente, JD Vance, que acusaram o líder ucraniano de não estar suficientemente grato pela ajuda norte-americana prestada a Kiev e de não querer negociar a paz com a Rússia.

Trump acusa Zelensky de querer "continuar a lutar" e exige "cessar-fogo já" O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje o homólogo ucraniano de "querer continuar a lutar" e de rejeitar a sua proposta para "um cessar-fogo já" com o invasor russo.

Numa troca de palavras mais acesa, JD Vance perguntou se Zelensky tinha dito "'obrigado' uma única vez".

A discussão levou o Presidente ucraniano a abandonar prematuramente o encontro, sem assinar o acordo sobre minerais que o tinha levado a Washington, tendo sido cancelada a conferencia de imprensa conjunta que estava prevista.

Numa entrevista à Fox News na conclusão da visita a Washington, Zelensky rejeitou dever um pedido de desculpas ao seu homólogo norte-americano. "Respeito o Presidente [Trump] e respeito o povo americano", disse Zelensky.

Apesar da troca de palavras com Trump, o líder ucraniano disse acreditar que a relação entre ambos pode sobreviver ao incidente.