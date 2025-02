A 'Bíblia' da Gastronomia que tem marca madeirense

O Guia Michelin é uma das mais renomadas e respeitadas referências no mundo da gastronomia, reconhecendo os melhores restaurantes e chefs ao redor do planeta com suas célebres estrelas.

Nesta terça-feira, o Porto foi palco de mais uma cerimônia de atribuição das prestigiadas estrelas do Guia Michelin em Portugal. O evento, que reconhece a excelência culinária em diversas partes do mundo, destacou, entre outros feitos, o notável desempenho da gastronomia madeirense, que conquistou diversas distinções, reafirmando assim a sua posição no cenário internacional e colocando ainda mais em evidência a qualidade e a diversidade da sua oferta culinária.

'Il Gallo d'Oro' mantém duas Estrelas Michelin e reforça excelência da gastronomia madeirense O restaurante Il Gallo d'Oro, localizado no hotel The Cliff Bay, no Funchal, manteve a sua segunda Estrela Michelin, reafirmando-se como um dos mais prestigiados espaços gastronómicos de Portugal. A distinção foi anunciada durante a cerimónia do Guia Michelin Portugal 2025, que decorre no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.

Madeirense José Diogo Costa eleito ‘Jovem Chef do Ano’ pelo Guia Michelin 2025 O chef José Diogo Costa, líder da cozinha do William Restaurant, do Reid's Palace, a Belmond Hotel, no Funchal, foi distinguido com o prémio ‘Jovem Chef do Ano’ pelo Guia Michelin 2025.

Como surgiu esta distinção?

O Guia Michelin surgiu em 1900, criado pelos irmãos André e Édouard Michelin, fundadores da empresa francesa de pneus Michelin. O objectivo inicial passa por incentivar o uso de carros e, consequentemente, o aumento da venda de pneus. Para isso, os irmãos franceses publicaram um guia gratuito que fornecia diversas informações para os motoristas, como mapas, indicações de postos de combustíveis, oficinas, hotéis e restaurantes.

Com o tempo, o guia passou a incluir uma avaliação de restaurantes, algo inovador na época. Essa parte do guia foi criada como uma maneira de encorajar os motoristas a viajarem mais, explorando novos locais e, assim, consumirem mais combustível e pneus.

Impacto do Guia

Ao longo dos anos, o Guia Michelin expandiu-se para diversos países e cidades em redor do mundo, tornando-se mesmo num dos mais importantes e respeitados roteiros gastronómicos do Mundo, com o seu sistema de estrelas que até hoje é um símbolo de excelência no sector dos restaurantes.

A obtenção das estrelas é trata-se não só do reconhecimento de um restaurante, como também é algo que pode realmente transformar o destino do estabelecimento, atraindo clientes internacionais e elevando a reputação do chef e da equipa.

Sistema de Estrelas Michelin

O Guia Michelin é mais conhecido pelo seu sistema de estrelas, que classifica os restaurantes de acordo com a qualidade da sua gastronomia. A avaliação é feita por inspectores anónimos que seguem critérios rigorosos, concedendo a sua avaliação com uma, duas ou três estrelas.

Além disso, importante também referir que fora as estrelas, o guia também concede outras distinções como o 'Bib Gourmand', para estabelecimentos com excelente custo-benefício, e a 'Estrela Verde', para restaurantes que demonstram compromisso com a sustentabilidade.

Quais são os critérios?

O Guia Michelin baseia-se em cinco critérios para atribuir as suas estrelas. Tratam-se da qualidade dos ingredientes, a harmonia dos sabores, a habilidade e precisão na preparação dos pratos, a expressão da criatividade do chef em cada prato e a consistência, que é o critério mais exigente, porque requer a manutenção da qualidade e da experiência gastronómica ao longo do tempo e em todo o menu.

Uma estrela - significa que é uma excelente cozinha, que vale a pena a paragem;

Duas estrelas - traduz-se uma cozinha excepcional, que merece um desvio e a pontuação máxima;

Três estrelas - simboliza uma cozinha única que justifica a viagem.

Portugal tem algum restaurante com pontuação máxima?

Portugal não possui nenhum restaurante com três estrelas Michelin. Embora o nosso país seja reconhecido pela sua rica gastronomia e pela qualidade dos seus chefs, nenhum estabelecimento alcançou ainda o prestigiado nível máximo atribuído pelo Guia Michelin. Contudo, vários restaurantes portugueses já foram agraciados com uma ou duas estrelas - no momento existem 46 estabelecimentos no guia (oito têm duas estrelas e 38 têm uma estrela).

Também é de realçar que a edição actual somou mais 35 novas recomendações, juntando-se assim ao total de 116 restaurantes recomendados em Portugal.

Fotomontagem do Expresso

30 anos depois duas mulheres ganham uma estrela

Precisamente 30 anos depois da última conquista feminina no universo Michelin, duas mulheres voltaram a receber esta distinção em Portugal. As chefs' Marlene Vieira e Rita Magro foram as primeiras mulheres portuguesas a receberem esta distinção em Portugal. A primeira 'chef' portuguesa a receber uma estrela Michelin foi Maria Alice Marto, em 1993, com o restaurante Tia Alice, em Fátima.