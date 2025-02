Sporting de Braga vence Gil Vicente e 'cola-se' ao FC Porto

O Sporting de Braga 'colou-se' hoje ao FC Porto ao vencer em casa ao Gil Vicente (2-0), na 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto o Casa Pia voltou às vitórias.

A figura do encontro foi o jovem extremo Roger Fernandes, de 19 anos, que abriu a contagem, aos 10 minutos, e depois ainda marcou mais um, com sorte à mistura, aos 81, selando um triunfo importante, o quinto seguido, para o conjunto orientado por Carlos Carvalhal.

A expulsão do avançado espanhol Jorge Aguirre, logo aos 15 minutos, por entrada dura sobre Gharbi, condicionou a resposta gilista, seguindo este emblema no 12.º lugar, com 22 pontos, após averbar a terceira derrota seguida.

Este resultado permite ao Sporting de Braga igualar os 43 pontos do FC Porto, terceiro classificado, após os 'dragões' empatarem 1-1 na receção ao líder e campeão Sporting, na sexta-feira.

Em Rio Maior, um golo de Cassiano, aos 37 minutos, bastou para o Casa Pia voltar às vitórias no campeonato, na receção ao Estrela da Amadora, seguindo agora no sexto lugar, com 33 pontos.

Do outro lado, os 'tricolores' seguem em 'apuros', na 16.ª posição, de play-off de permanência, com 17 pontos, fruto de seis rondas seguidas sem conhecer o sabor da vitória.

Antes, a vitória do Nacional em Faro fez o treinador do Farense, Tozé Marreco, colocar o lugar à disposição, ainda que tenha recebido do administrador da SAD, Rui Gomes, uma manifestação de confiança.

Os golos de José Gomes, que 'faturou' aos 48 e aos 58 minutos, mantiveram os farenses no 17.º e penúltimo lugar, com 15 pontos, fruto de seis jogos seguidos sem vencer, entre eles três derrotas seguidas, já a três pontos do primeiro clube a salvo da descida, o AVS.

Do outro lado, o emblema comandado por Tiago Margarido vinha de duas derrotas e afastou-se da cauda da tabela, subindo a 13.º, com 22 pontos.

À mesma hora, o Estoril Praia venceu pela quinta ronda consecutiva, batendo em casa o 'aflito' Boavista, por 2-1, graças a um 'bis' do marroquino Begraoui (27 e 46), de nada valendo o golo do eslovaco Bozeník (61).

Se os 'canarinhos' vivem a melhor fase da época e chegaram aos 30 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, sétimo, os 'axadrezados' parecem cada vez mais condenados à descida, em 18.º e último lugar.

No primeiro jogo de Gilberto Andrade como interino, após a saída, a pedido, do italiano Cristiano Bacci, a equipa do Porto perdeu pela sexta jornada seguida, não vencendo há 11.

A 21.ª jornada da I Liga portuguesa encerra na segunda-feira, com o encontro entre Arouca e Rio Ave, pelas 20:15.