FC Porto obrigado a vencer para não se atrasar para Sporting e Benfica

O FC Porto tem de somar hoje os três pontos na deslocação a Vila do Conde, para poder manter-se no encalce do Sporting na I Liga de futebol, além de se manter 'colado' ao Benfica no segundo posto.

No jogo que vai encerrar a 20.ª jornada da prova, os 'dragões' têm de responder ao triunfo de domingo dos 'leões' na receção ao Farense por 3-1, assegurando assim a vantagem na liderança, bem como à vitória do Benfica em casa do Estrela da Amadora por 3-2, permitindo aos 'encarnados' manterem-se a seis pontos da liderança.

Num dia em que os 'azuis e brancos' estreiam ainda o argentino Martín Anselmi em jogos do campeonato, a ronda prossegue com a receção do Moreirense ao Sporting de Braga.

Resultados e programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 jan:

Boavista -- Famalicão, 0-2 (0-1 ao intervalo)

- Sábado, 01 fev:

Nacional -- Arouca, 1-2 (1-2)

Santa Clara - Casa Pia, 2-1 (0-1)

Gil Vicente - Estoril Praia, 1-2 (1-1)

Vitória de Guimarães -- AVS, 2-0 (0-0)

- Domingo, 02 fev:

Sporting -- Farense, 3-1 (2-1)

Estrela da Amadora -- Benfica, 2-3 (1-3)

- Segunda-feira, 03 fev:

Moreirense - Sporting de Braga, 18:45

Rio Ave - FC Porto, 20:45