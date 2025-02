Sporting vence Farense e reforça liderança da I Liga

O Sporting venceu hoje na receção ao Farense por 3-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite reforçar a liderança da prova.

Os 'leões' somaram a terceira vitória consecutiva e sétimo jogo seguido sem perder para a Liga e chegaram ao intervalo a vencer 2-1, com golos de Fresneda, aos 11 minutos, e Diomandé (26), tendo Harder (88) sentenciado o triunfo, perante um Farense que reduziu em cima do intervalo por Lucas Áfrico, aos 45+2, mas não conseguiu evitar o quinto jogo sem vencer e a segunda derrota consecutiva.

Com esta vitória, o campeão nacional reforça a liderança, contando agora 50 pontos, mais nove do que Benfica e FC Porto, segundo e terceiro classificados, respetivamente, e que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Farense prossegue no penúltimo lugar, com apenas 15 pontos.