Benfica e Sporting conhecem rivais na 'Champions', FC Porto na Liga Europa

Benfica, frente a Brest ou Mónaco, e Sporting com Atalanta ou Borussia Dortmund conhecem hoje os adversários no play-off da Liga dos Campeões em futebol, antes de o FC Porto conhecer o rival na Liga Europa.

O Benfica, graças ao estatuto de cabeça de série assegurado com o 16.º lugar na fase de liga da 'Champions', vai enfrentar os franceses do Brest ou do Mónaco no play-off de acesso aos 'oitavos', encerrando a eliminatória em casa.

Nesta ronda, que tem a primeira mão marcada para 11 e 12 de fevereiro e a segunda para 18 e 19 do mesmo mês, o Sporting, sem pré-designação, pela 23.ª e penúltima vaga para esta fase, vai deparar-se com Atalanta ou Borussia Dortmund, com o primeiro jogo em Lisboa.

Em caso de triunfo, o Benfica depara-se com Liverpool ou FC Barcelona nos 'oitavos', enquanto o Sporting defronta Lille ou Aston Villa, que também terminaram a fase de liga entre os oito primeiros.

O sorteio de hoje pode promover um encontro dos dois rivais lisboetas nos quartos de final, se ficarem sorteados nos jogos 1 e 2 desta fase.

Uma hora depois do sorteio desta inédita fase da nova 'Champions', a realizar em Nyon, na Suíça, às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), segue-se igual definição para a Liga Europa, com o FC Porto a enfrentar Roma ou Viktoria Plzen nesta mesma fase, um dia depois de ter 'selado' o apuramento no 18.º posto da fase de liga da segunda competição europeia de clubes.

Se chegar aos 'oitavos', após a eliminatória a disputar em 13 e 20 de fevereiro, com o segundo jogo fora, o FC Porto enfrenta Lazio ou Athletic Bilbau, os dois primeiros da fase de liga.