HBG com projecto Erasmus + pioneiro na Região

A Escola Básica dos 2. e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia acolhe o primeiro Erasmus + de Acolhimento de Longa Duração na Região.

"De 3 de Fevereiro a 5 de Março, quatro alunos, com idades compreendidas entre 13 e 14 anos de idade e oriundos da Polónia, estarão a desenvolver este projecto na HBG, sob a dinamização do Clube Europeu", revela a escola.

Revela que, "ao longo de um mês, estes alunos frequentarão aulas de diferentes turmas de 8.º ano, realizando actividades de cariz pedagógico e enriquecimento cultural, tal como preconizado pelo ideário Erasmus+".

Pretende-se, com este projecto, que alunos e cidadãos europeus se integrem num novo ambiente e nova cultura, desenvolvendo uma série de capacidades e competências globais". Escola Básica dos 2. e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

E prossegue: "Deseja-se, então, que se deixem contaminar por bons padrões e exemplos de comportamento; que desenvolvam a sua proficiência linguística na língua estrangeira (inglês) e aprendam um pouco de português, em contexto natural; que melhorem as suas competências comunicativas através das interações interculturais; que aprendam sobre a história e cultura local da Madeira; que adquiram novas competência digitais e construam uma rede de contactos global, promovendo colaborações internacionais e amizades e que desenvolvam capacidades sociais através do contacto e relacionamento com um grupo de pares e comunidades diversas".

"Através da imersão numa realidade diferente das suas, pretende-se que a exposição a diferentes culturas, línguas e costumes promova uma maior sensibilidade, abertura e adaptabilidade, aumentando a tolerância e sensibilidade para a diversidade", acrescenta.

No que concerne ao contacto com sistema educativo nacional e regional, bem como com as práticas pedagógicas desenvolvidas, pretende "que estes alunos acedam a novas metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem".

"Deseja-se, então, que sejam promotoras de aprendizagens sólidas, assentes no sentido crítico, na capacidade de resolução de problemas e estudo autónomo, sempre aliadas ao crescimento pessoal e desenvolvimento da autonomia e confiança em si mesmo", refere ainda a escola,

E concluiu: "Mais uma vez, é importante destacar o papel das famílias 'irmãs' que acolhem estes jovens com toda a dedicação e hospitalidade, possibilitando estas experiências".