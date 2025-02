PS defende creches gratuitas para todas as crianças da Região

Paulo Cafôfo destacou, hoje, as propostas que o Grupo Parlamentar do PS tem vindo a apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira no campo do apoio à educação, entre as quais a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região, medida pela qual os socialistas continuarão a pugnar e que recuperam agora, no âmbito da campanha para as eleições legislativas regionais.

Na sequência de uma visita efectuada esta manhã à Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-escolar Professor Eleutério de Aguiar, o líder do Grupo Parlamentar do PS salientou que o investimento na educação é o melhor investimento que um Governo pode fazer pelas crianças e jovens, o qual deve começar desde tenra idade, vincando aquilo que tem vindo a ser defendido pelo partido e que volta a assumir como compromisso.

"A gratuitidade das creches é essencial, porque estamos a estimular o desenvolvimento das crianças logo desde o início", disse, salientando que o trabalho que é feito nesta fase "é muito importante para aquilo que a criança será no futuro".

Por outro lado, Paulo Cafôfo entende que esta é uma forma de ajudar as famílias, as quais, actualmente, enfrentam grandes dificuldades com os custos da habitação e da educação. "O Governo tem de ter aqui uma responsabilidade de aliviar as famílias na habitação e na educação e a nossa aposta nesse sentido será através da gratuitidade das creches", adiantou, reforçando que este é um investimento no futuro.

O líder da bancada parlamentar socialista aproveitou também para realçar o trabalho que é promovido pela escola Professor Eleutério de Aguiar, estabelecimento de referência ao nível da inclusão e do projecto educativo que desenvolve. Como evidenciou, trata-se de uma escola que se destaca pelo seu papel ao nível das necessidades educativas, mas também pela própria integração multicultural, já que conta com alunos de 12 nacionalidades. De acordo com Paulo Cafôfo, este acaba por ser "um exemplo daquilo que deve ser estendido a outros estabelecimentos de ensino", algo que, sublinhou, fica a dever-se ao corpo docente e aos funcionários da escola.