Hélder Gomes segue "de cabeça erguida e consciência tranquila"

Hélder Gomes, ex-chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, que deixa de desempenhar funções a partir de amanhã, após ter sido exonerado, conforme noticiou o DIÁRIO, segue "de cabeça erguida e consciência tranquila".

Hélder Gomes deixa de ser chefe de gabinete do presidente da Câmara da Ribeira Brava Hélder Gomes, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, vai deixar de desempenhar funções a partir de segunda-feira, apurou o DIÁRIO.

"Chego ao fim deste ciclo com sentimento de missão cumprida. Servir a Ribeira Brava não foi apenas uma função, mas sim um compromisso de corpo e alma, uma missão que abracei com unhas e dentes, sempre com o mesmo propósito: fazer o melhor por esta terra e por quem nela vive", começou por dizer através de uma publicação nas redes sociais.

Referiu ainda ter iniciado este ciclo "num momento político conturbado para a Ribeira Brava". Diz que optou "por ficar do lado que, porventura, era politicamente menos confortável", mas fê-lo "em nome de um projecto e de pessoas" nos quais acreditou.

Não me arrependo, e os resultados estão à vista. Foram oito anos de muitas realizações em prol desta terra". Hélder Gomes

E prosseguiu: "Durante este percurso, enfrentei desafios, superei dificuldades e, acima de tudo, nunca deixei de procurar soluções para melhorar a vida das pessoas. Trabalhei de forma incansável, com lealdade e espírito de serviço, acreditando sempre que é possível construir um concelho mais desenvolvido, mais justo e mais próspero para todos".

Diz também que "o verdadeiro reconhecimento não está numa placa na parede ou num título pomposo, mas na certeza de que cada decisão foi tomada com honestidade e um profundo sentido de missão". No seu entender, "o que realmente importa é o impacto positivo que deixamos na vida das pessoas, nos sorrisos que despertámos, nas mudanças que fizemos, e no futuro da nossa terra".

Agora, é seguir em frente, de cabeça erguida e consciência tranquila, com a certeza que fiz o meu melhor e que estou pronto para continuar a trabalhar pelo bem da nossa terra". Hélder Gomes

E concluiu: "O futuro pertence àqueles que nunca desistem".