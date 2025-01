"GR falhou na prevenção, na resposta e continua a falhar na recuperação", diz Francisco Gomes

O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito pelo Chega à Assembleia da República, participou esta quarta-feira, 29 de Janeiro, nas audições à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e à Liga dos Bombeiros sobre os incêndios que devastaram a Região em Agosto do ano passado.

Durante as audições, o parlamentar confrontou os representantes das instituições presentes com a gestão da crise e algumas das decisões tomadas pelo Governo Regional antes, durante e após a tragédia. Aos mesmos, solicitou esclarecimentos sobre assuntos que, na sua óptica, demonstram que "os erros de gestão subjacentes à tragédia que fustigou a Madeira andam a ser evitados e escondidos com histórias mal contadas”.

O deputado questionou por que razão a Madeira rejeitou integrar o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, decisão que, segundo a AGIF, teria permitido à região adoptar métodos internacionalmente reconhecidos para a prevenção e combate a incêndios. Francisco Gomes destacou ainda que “a arrogância, descoordenação e respostas tardias do Governo Regional” constituem uma atitude negligente por parte das autoridades.

As responsabilidades pela tragédia que fustigou a Madeira estão a ser escondidas. O governo regional falhou na prevenção, falhou na resposta e continua a falhar na recuperação. Os madeirenses merecem saber a verdade e não histórias mal contadas para tapar erros crassos de gestão. Francisco Gomes, deputado do Chega na Assembleia da República

Outro ponto da intervenção de Francisco Gomes foi a crítica à "falta de responsabilização do Governo Regional após os incêndios". O deputado questionou por que razão "continuam a faltar respostas concretas sobre as falhas na gestão da crise" e acusou as autoridades de evitarem admitir os seus erros.

Para o parlamentar, "a aparente ausência de um plano eficaz de prevenção e recuperação demonstra, também, que a tragédia poderia ter sido mitigada se as medidas correctas tivessem sido adoptadas em tempo útil".